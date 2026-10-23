Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,7 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

 Από το απόγευμα της Παρασκευής θα μπαίνουν σταδιακά τα πρώτα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,7 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους.
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Οι μη μισθωτοί θα λάβουν τις συντάξεις τους τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.
  • Η πληρωμή των συντάξεων γίνεται νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
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Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Νοεμβρίου. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου 2026 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου

Να σημειωθεί ότι λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Παράλληλα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τετάρτη λόγω 28ης Οκτωβρίου).

Συντάξεις Νοεμβρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 2.700.000 εκατ. μη μισθωτούς τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Συντάξεις Νοεμβρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

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