Θεοδωρικάκος: Έρχονται νέες μειώσεις στα εορταστικά προϊόντα - Περισσότεροι έλεγχοι στην αγορά

Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο μειώσεων στα προϊόντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 

Ελένη Ευστρατίου

Θεοδωρικάκος: Έρχονται νέες μειώσεις στα εορταστικά προϊόντα - Περισσότεροι έλεγχοι στην αγορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η κυβέρνηση προωθεί νέα μέτρα με μειώσεις τιμών σε βασικά εορταστικά προϊόντα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτών θα εντείνει τους ελέγχους στην αγορά για την αποτροπή αδικαιολόγητων αυξήσεων.
  • Η συμφωνία μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς θα παραταθεί έως το τέλος του έτους, με πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων.
  • Η κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση της παραγωγικής οικονομίας και των καλύτερων μισθών για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής.
  • Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την υποστήριξη της οικονομίας εν μέσω ενεργειακής κρίσης.
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Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ενόψει των γιορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μεγαλύτερες μειώσεις που αναμένεται να προστεθούν στα ήδη εφαρμοσμένα μέτρα και θα αφορούν βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα νοικοκυριά τις γιορτινές μέρες. Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση και αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά.

Πρόσθεσε ότι έρχεται ένας «δύσκολος χειμώνας» με αναμενόμενες αυξήσεις σε προϊόντα που επηρεάζονται από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ωστόσο η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους να νομοθετήσει μέτρα που θα αποτρέψουν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών. Μάλιστα, ανέφερε ότι έχει ήδη δεχτεί ορισμένες προτάσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή, τις οποίες μελετά, αλλά αυτό είναι ένα μείζον θέμα που θα πρέπει να τεθεί στο σύνολο της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.

Η επιχειρηματικότητα πρέπει να βάλει τη δική της πλάτη

Ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι όπως η κυβέρνηση έχει θεσπίσει μέτρα στήριξης για την ελληνική κοινωνία, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσει και η επιχειρηματικότητα προκειμένου «να βάλει τη δική της πλάτη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η συμφωνία μείωσης τιμών στο ράφι σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγορές είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους. «Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση, η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ», ανέφερε αρχικά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό, εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σημείωσε ότι ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αισθάνεται μεγάλη πίεση από τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. «Με μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργαζόμαστε και έχουμε κάποιες επιτυχίες και η δεύτερη πλευρά είναι ο έλεγχος της αγοράς, ώστε η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιη», ανέφερε.

«Το μεγαλύτερο βάρος το ρίχνω σε μια σειρά πρωτοβουλίες, όπου κυρίως μέσω της ανεξάρτητης αρχής που θεσμοθετήσαμε, μέσα από μια σημαντική μεταρρύθμιση για ένα σοβαρό και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς και τη συνένωση με τον θεσμό του Συνηγόρου για την Προστασία του Καταναλωτή, παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε στην αγορά προκειμένου να προστατεύσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, από ανατιμήσεις εκείνες που δεν θα δικαιολογούνται σε τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης», προσέθεσε.

Υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τους ιθύνοντες της αγοράς, μειώθηκαν οι τιμές σε 1.740 κωδικούς και προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα παραταθεί έως το τέλος του χρόνου.

Δημιουργήσαμε 600.000 θέσεις εργασίας

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι πως δημιούργησε 600.000 θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να περισσότεροι μισθοί να μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά και να ενισχύεται η οικονομία.

Τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργάζονται στο υπουργείο Ανάπτυξης είναι οι δουλειές που θα έρχονται μέσω των επενδύσεων να δίνουν καλύτερους μισθούς. «Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής, να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών».

Αναφέρθηκε σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, με μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, με μεγαλύτερο βάρος στη βιομηχανία, στην καινοτομία, στην εφαρμοσμένη έρευνα, σε δουλειές που θέλουν σημαντικά προσόντα και εξειδίκευση και που τα αποτελέσματά τους δίνουν πραγματικά προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και καλύτερες προοπτικές.

Η Ευρώπη πρέπει να ακούσει γιατί χτυπάνε καμπάνες

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε πως είναι πολύ σπουδαία αυτά που έχει πετύχει η Ελλάδα ύστερα από σκληρή προσπάθεια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Σχολίασε όμως ότι τα χρήματα προέρχονται από τα πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο λειτουργίας στην Ε.Ε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν.

Εξήγησε πως τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Οικονομικών αλλά και το σύνολο της κυβέρνησης «δίνει τη μάχη στο επίπεδο της Ευρώπης για να δοθεί σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής ελευθερίας ώστε τα χρήματα που θα κατευθυνθούν για να στηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία, μειώνοντας ενδεχομένως φόρους που αφορούν τα καύσιμα, να μην λογαριάζονται στις δημοσιονομικές μας υποχρεώσεις», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για το αν ακούει η Ευρώπη, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «η Ευρώπη πρέπει να ακούσει γιατί χτυπάνε καμπάνες και χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά. Είναι και οι φωνές μιας σειράς ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και ανάμεσά τους η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά καμπάνες είναι και όλα όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και σε εκλογές στη Γερμανία. Έχουμε μια εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία προβληματίζει και ανησυχεί όλους μας».

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