ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους αυτή την εβδομάδα
Τα χρήματα αναμένεται να φανούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης
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- Την Παρα 30 Οκτωβρίου θα γίνουν πληρωμές επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.
- Θα καταβληθούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης, προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ομογενών και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.
- Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.
Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης από τον οργανισμό ΟΠΕΚΑ.
Όπως ανέφερε το OPEN, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές στις οποίες περιλαμβάνεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης (ενοικίου), το επίδομα γέννησης, τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ομογενών και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη.
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