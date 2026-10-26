ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους αυτή την εβδομάδα

Snapshot Την Παρα 30 Οκτωβρίου θα γίνουν πληρωμές επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Θα καταβληθούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης, προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ομογενών και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης από τον οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Όπως ανέφερε το OPEN, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές στις οποίες περιλαμβάνεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης (ενοικίου), το επίδομα γέννησης, τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ομογενών και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη.

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