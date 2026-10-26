Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής Σεπτεμβρίου: Έως 13 Νοεμβρίου η υποβολή τους

Snapshot Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για τον Σεπτέμβριο 2026 παρατείνεται έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η παράταση αποφασίστηκε για να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι και διαχειριστές που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες στην ψηφιακή υποβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ τηλεφωνικά στο 1521 ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521.

Η πλατφόρμα my1521 παρέχει ειδικές επιλογές για υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα. Snapshot powered by AI

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή (Α.1227/2026), μετατίθεται έως και την 13η Νοεμβρίου 2026 η καταληκτική προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας διευκολύνει τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

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