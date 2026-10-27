Lamda-Ελληνικό: Επόμενη μέρα και προκλήσεις μετά την αποχώρηση του Οδ. Αθανασίου

Snapshot Ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του CEO της Lamda Development στις 31 Δεκεμβρίου 2026, μετά από 18 χρόνια ηγεσίας, και η Εύη Κωστάκη αναλαμβάνει CEO από 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο κ. Αθανασίου θα συνεχίσει ως σύμβουλος στην Consolidated Lamda Holdings, εστιάζοντας στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και την πολιτεία.

Το έργο του Ελληνικού περνά στη δεύτερη φάση υλοποίησης, με 7.000 νέες κατοικίες, νέες υποδομές και το μητροπολιτικό πάρκο, παρά τις καθυστερήσεις λόγω διεθνών κρίσεων.

Η οικογένεια Λάτση διατηρεί τη δέσμευσή της στο Ελληνικό, με τη νέα γενιά να επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξη της Lamda.

Η νέα CEO Εύη Κωστάκη σχεδιάζει να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική πειθαρχία της εταιρείας και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία, τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες. Snapshot powered by AI

Στην επόμενη φάση της υλοποίησης του, περνά από τη Lamda Development το έργο του Ελληνικού, «η οποία θα είναι διαφορετική, αλλά όχι πιο εύκολη» όπως ανέφερε, ο απερχόμενος πλέον, CEO Οδυσσέας Αθανασίου, καθώς όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η θητεία του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, μετά από 18 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στο τιμόνι της εταιρείας.

Ο λόγος που ο κ. Αθανασίου θα παραμείνει στη θέση του για ακόμα δύο μήνες είναι προκειμένου να υπάρξει η ομαλότερη δυνατή μετάβαση στην επόμενη μέρα της Lamda και του Ελληνικού, με νέα επικεφαλής την Εύα Κωστάκη ώστε αυτή να επικεντρωθεί στα έργα του δεύτερου σταδίου του έργου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε χτεσινή συνέντευξη τύπου, δεν αφήνει εντελώς τον όμιλο καθώς μετά την αποχώρηση του, θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στην CLH, εταιρείας συμφερόντων Λάτση, έτσι ώστε να προσφέρει τη βοήθεια του στη κ. Κωστάκη «εάν και όποτε αυτή του το ζητήσει».

Επίσης θα επικεντρωθεί στη θεσμική σχέση της εταιρείας με κυβερνητικούς φορείς, την πολιτεία, τις αυτοδιοικητικές αρχές και άλλους stakeholders του έργου, δεδομένου ότι επί δύο δεκαετίες έχει δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό.

Μάλιστα ο κ. Αθανασίου απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά σε φήμες που θέλουν την οικογένεια Λάτση να θέλει να αποχωρήσει από το Ελληνικό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η οικογένεια δεν θέλει με κανέναν τρόπο να απεμπλακεί» συμπληρώνοντας ότι και η επόμενη γενιά με τον Άλεξ Λάτση «έχει μεγάλη όρεξη και θέλει να μεγαλώσει τη Lamda»

Ο κ. Αθανασίου τόνισε ότι η στρατηγική του ομίλου ως προς το Ελληνικό παραμένει η ίδια: «Να τελειώσουμε το Ελληνικό χωρίς βιασύνη» ενώ πρόσθεσε ότι έχει δημιουργηθεί και εταιρεία facility management η οποία θα έχει στόχο να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και επισκεπτών του Ελληνικού. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη σχεδιαστεί και ειδική εφαρμογή.

Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΙΟΝ, μία επένδυση ύψους 500 εκατ. ευρώ του Ανδρέα Πινιατάρο, ο κ. Αθανασίου είπε ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να κλείσει πριν τα Χριστούγεννα.

Άλλες εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν έχουν να κάνουν με επενδύσεις στην παραλιακή ζώνη του Ελληνικού και για το λόγο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με τις τρεις δημοτικές αρχές, Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού.

Ο κ. Αθανασίου κάνοντας απολογισμό των 18 χρόνων που βρισκόταν επικεφαλής της Lamda ανέφερε ότι όταν ανέλαβε στην αρχή της κρίσης, η αξία ενεργητικού της εταιρείας ανερχόταν σε 400 εκατομμύρια με αποτίμηση στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το ενεργητικό έχει φτάσει τα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ αν ληφθεί υπόψη η αξία των οικοπέδων, η αξία της εταιρείας έχει εξαπλασιαστεί.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης περιλαμβάνει 7.000 κατοικίες, νέες υποδομές και την υλοποίηση σημαντικού τμήματος του μητροπολιτικού πάρκου.

Επίσης ο CEO της Lamda παραδέχτηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα κάποιων έργων, εξαιτίας, κυρίως, των πολλαπλών διεθνών κρίσεων που προέκυψαν από το 2020 και μετά, (πόλεμοι, ενεργειακή κρίση κορωνοϊός, ελλείψεις εργατικού δυναμικού κλπ). Διευκρίνισε, όμως, ότι σε έργα τέτοιου μεγέθους, ανάλογες, ακόμα και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, είναι πολύ συνηθισμένες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Για την δική του επόμενη μέρα, τόνισε ότι πάντα είχε όνειρο να κάνει κάτι δικό του, επισημαίνοντας ότι θα τον ενδιέφερε να συμμετέχει σε αναπτύξεις, όπου τεχνολογία και κατασκευή θα συνδυάζονται για να δείξουν το δρόμο πώς οι άνθρωποι θα ζουν με τον τρόπο που θέλουν με έναν πιο οικονομικό τρόπο.

Η Εύη Κωστάκη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος από 1η Ιανουαρίου 2027

Σύμφωνα με ανακοίνωση της LAMDA Development S.A. (LAMDA) ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου θα αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από 18 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και συνολικά 21 χρόνια στην Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την κα Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 1η Ιανουαρίου 2027. Η κα Κωστάκη είναι ανώτατο στέλεχος με διεθνή καριέρα και περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, έχοντας πιο πρόσφατα διατελέσει Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer. Διαθέτει βαθιά γνώση σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και στρατηγικής, καθώς και εκτενή εμπειρία στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), της διαχείρισης κεφαλαίων και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Ο κ. Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση και εξέλιξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού, συμβάλλοντας στην υπέρβαση σύνθετων θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών προκλήσεων και στην έναρξη υλοποίησης του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Παράλληλα, ενίσχυσε τις ηγετικές δραστηριότητες της LAMDA στους τομείς των εμπορικών κέντρων και των μαρινών, έχοντας αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο κ. Αθανασίου θα αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH), με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές.

Δήλωση του Δρ. Σπύρου Λάτση: «Ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η ηγεσία του κάλυψε ορισμένες από τις πλέον απαιτητικές και σημαντικές περιόδους στην ιστορία της Εταιρείας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση έως την ανάληψη και υλοποίηση του Ελληνικού. Εκτιμούμε βαθύτατα τη συμβολή του και τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η συνέχιση της συνεργασίας μας μέσω της CLH θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την επιχειρηματική του κρίση. Καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα οπτική και η ηγετική της εμπειρία θα συμβάλουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης της LAMDA».

Δήλωση του κ. Στέφανου Κοτσώλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Αθανασίου για την αφοσίωση και την ηγετική του συμβολή όλα αυτά τα χρόνια. Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για το μέλλον της Εταιρείας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας για την περαιτέρω προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας, αξιοποιώντας όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα».

Δήλωση του κ. Οδυσσέα Αθανασίου: «Η LAMDA υπήρξε για μένα πολύ περισσότερα από το σημαντικότερο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου διαδρομής. Πίστεψα βαθιά και μοιράστηκα το όραμα του Δρ. Σπύρου Λάτση και, μαζί με τους ανθρώπους της LAMDA, αφοσιώθηκα στη διαμόρφωση της πορείας της Εταιρείας και στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Έγινε αποστολή ζωής. Μέσα από διαδοχικές κρίσεις και εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, καταφέραμε να μετασχηματίσουμε την Εταιρεία και να κάνουμε πραγματικότητα ένα έργο που για πολλά χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο. Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική στιγμή για να κλείσει ένα κεφάλαιο και να ξεκινήσει ένα νέο. Εκτιμώ βαθύτατα τη μακρόχρονη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού που έχω οικοδομήσει με τον Δρ. Σπύρο Λάτση και την οικογένειά του και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια. Καθώς ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο, η εμπιστοσύνη μου στις προοπτικές της LAMDA παραμένει ισχυρή, όπως αποτυπώνεται και στην απόφασή μου να διατηρήσω τη μετοχική μου συμμετοχή στην Εταιρεία».

Δήλωση της κας Εύης Κωστάκη: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων μας και είμαι ευγνώμων στον Οδυσσέα Αθανασίου, του οποίου η ηγεσία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η LAMDA διαθέτει μια ισχυρή βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες της, ενώ το Ελληνικό, που αλλάζει την Αθήνα, περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Οι προτεραιότητές μου είναι σαφείς: να διατηρήσουμε τη δυναμική της Εταιρείας, να υλοποιήσουμε όσα έχουμε δεσμευθεί να παραδώσουμε στους πελάτες μας και στην Ελληνική Πολιτεία, να εκπληρώσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί στις τοπικές κοινωνίες, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα έσοδα από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες μας και να διατηρήσουμε τη χρηματοοικονομική πειθαρχία που έχει εδραιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη LAMDA. Προσβλέπω στην προώθηση του στρατηγικού οράματος της LAMDA και στη συνεργασία με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων».

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