Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές - Τι ώρα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς

Snapshot Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ξεκινούν οι πληρωμές επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης από τον ΟΠΕΚΑ, με τις πρώτες πιστώσεις να εμφανίζονται από σήμερα μετά τις 17:00.

Η πίστωση των ποσών θα γίνει σταδιακά και οι ώρες εμφάνισης στα τραπεζικά λογαριασμούς μπορεί να διαφέρουν.

Πληρώνονται επιδόματα όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης, προνοιακά αναπηρικά επιδόματα και άλλες παροχές του ΟΠΕΚΑ.

Το επίδομα παιδιού Α21 δεν περιλαμβάνεται στις πληρωμές της 30ής Οκτωβρίου και η πέμπτη δόση του 2026 θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν τις πληρωμές μέσω ΑΤΜ, e-banking ή mobile banking. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης από τον ΟΠΕΚΑ.

Ωστόσο, από σήμερα το απόγευμα αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι πρώτες πληρωμές, πιθανότατα μετά τις 17:00.

Η πίστωση των ποσών θα γίνει σταδιακά, επομένως η ώρα αλλά και η μέρα που θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενδέχεται να διαφέρει.

Ποια επιδόματα πληρώνονται

Στις αναμενόμενες καταβολές του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης ή ενοικίου, το επίδομα γέννησης και τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα.

Παράλληλα, αναμένεται να καταβληθούν το επίδομα ομογενών, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και άλλες προνοιακές παροχές που εντάσσονται στο μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΑ.

Οι καταβολές αφορούν τους δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαθέτουν εγκεκριμένη αίτηση, όπου αυτή απαιτείται.

Πότε πληρώνεται το επίδομα παιδιού Α21

Διαφορετική ημερομηνία πληρωμής ισχύει για το επίδομα παιδιού Α21, καθώς η πέμπτη δόση του 2026 δεν περιλαμβάνεται στις αναμενόμενες καταβολές της 30ής Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη δόση αναμένεται να καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των πληρωμών μέσω των ΑΤΜ, του e-banking ή του mobile banking της τράπεζάς τους, προκειμένου να διαπιστώσουν πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα.

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