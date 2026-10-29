ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές των επιδομάτων - Τι ώρα θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Snapshot Οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ ξεκινούν σήμερα το απόγευμα από τις 18:00.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ σταδιακά, ανάλογα με την τράπεζα.

Οι πληρωμές αφορούν επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα γέννησης.

Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, που σήμερα είναι 30 Οκτωβρίου.

Τα ποσά συνήθως εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας πληρωμής. Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι αναμένουν από σήμερα το απόγευμα να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η σταδιακή πίστωση αναμένεται να ξεκινήσει από τις 18:00, ενώ τα ποσά αφορούν μια σειρά από βασικές κοινωνικές παροχές.

Σύμφωνα με τον καθιερωμένο προγραμματισμό, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τα επιδόματα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, δηλαδή στις 30 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα χρήματα είναι συνήθως διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, με την πίστωση να πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με την τράπεζα.

Στις σημερινές πληρωμές περιλαμβάνονται το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα γέννησης, καθώς και άλλες παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

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