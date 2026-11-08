Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε πάνε ταμείο οι δικαιούχοι

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις

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Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε πάνε ταμείο οι δικαιούχοι
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  • Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις από 25 έως 27 Νοεμβρίου.
  • Στις 25 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2017 και μετά.
  • Στις 25 Νοεμβρίου καταβάλλονται επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
  • Στις 27 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.
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Από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Ποιοι πληρώνονται στις 25 Νοεμβρίου

Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, την ημερομηνία αυτή αναμένεται να πληρωθούν:

  • Οι συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
  • Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
  • Οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί.

Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου

Η επόμενη φάση των πληρωμών αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Στην καταβολή αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ, καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

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