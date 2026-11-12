Wall Street: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνιστή τον Nasdaq – Ράλι στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν κέρδη άνω του 1% στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Nasdaq να κλείνει με άνοδο 1,60%.

Η μετοχή της CoreWeave αυξήθηκε κατά 24,7% μετά την ανακοίνωση καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων και εκτίμηση κερδοφορίας έως το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Η άνοδος επεκτάθηκε στον κλάδο υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και στις εταιρείες ημιαγωγών, με τον δείκτη Philadelphia SE Semiconductor να κερδίζει 5,7%.

Η Nvidia ανέκαμψε μετά από δύο συνεδρίες με σημαντικές απώλειες που είχαν μειώσει την αξία της κατά περίπου 430 δισ. δολάρια.

Οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και των προοπτικών νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve. Snapshot powered by AI

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/11) στοχρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών της, καθώς η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών και τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της CoreWeave περιόρισαν τις ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,49%, κλείνοντας στις 52.486,49 μονάδες.

O ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,31%, στις 7.619,38 μονάδες.

Ακόμη μεγαλύτερα ήταν τα κέρδη για τον τεχνολογικό Nasdaq, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 1,60%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 25.466,19 μονάδες.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η CoreWeave, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 24,7%, μετά την ανακοίνωση ισχυρότερων των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων και την εκτίμηση της διοίκησής της ότι η εταιρεία θα καταστεί κερδοφόρα, σε προσαρμοσμένη βάση, το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Η θετική εικόνα επεκτάθηκε και στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με τη Nebius να ενισχύεται κατά 15,4% και την Applied Digital κατά 7,4%. Παράλληλα, η Nvidia ανέκαμψε έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ισχυρών απωλειών, στη διάρκεια των οποίων είχε χάσει περίπου 430 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Ισχυρή ήταν και η άνοδος των εταιρειών ημιαγωγών, με τον σχετικό δείκτη Philadelphia SE Semiconductor να κερδίζει 5,7%, καθώς όλες οι μετοχές που τον απαρτίζουν κινήθηκαν ανοδικά.

Παρά την ανάκαμψη, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, μετά τις πρόσφατες ενδείξεις ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή λόγω της αμερικανικής ομοσπονδιακής αργίας για την Ημέρα των Βετεράνων, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά.

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