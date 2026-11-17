Snapshot Η ελληνική οικονομία έχει αφήσει πίσω την οξεία φάση της κρίσης, με βελτιούμενες προοπτικές ανάπτυξης, αλλά το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν σημαντικά από το 2019 έως το 2025, με μεγαλύτερο μερίδιο σε εξοπλισμό, έρευνα και άυλες υποδομές, ενώ οι εξαγωγές σχεδόν διπλασιάστηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Οι πόροι του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν συμβάλει σημαντικά στην επενδυτική ώθηση, υποστηρίζοντας υποδομές, δεξιότητες και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η παραγωγικότητα εργασίας παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα, και με τη γήρανση του πληθυσμού η μελλοντική ανάπτυξη θα βασιστεί περισσότερο σε επενδύσεις, τεχνολογία και αξιοποίηση δεξιοτήτων.

Η εξωτερική ανισορροπία συνεχίζει να υφίσταται, με ανάγκη για υψηλότερη εγχώρια αποταμίευση και επενδύσεις που ενισχύουν τις εξαγωγές, παρά τη βελτίωση στη χρηματοδότηση μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων. Snapshot powered by AI

Η ελληνική οικονομία έχει αφήσει πίσω της την οξεία φάση της κρίσης και οι προοπτικές ανάπτυξης βελτιώνονται, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Η συσσώρευση κεφαλαίου και η παραγωγικότητα στηρίζουν, πλέον, την εκτιμώμενη δυνητική ανάπτυξη. Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να περιορίσει τη συμβολή της εργασίας προς το τέλος της δεκαετίας, ενώ οι απώλειες εισοδήματος από την κρίση ακόμη δεν έχουν καλυφθεί.

Μιλώντας στο Money and Banking Conference, στο Μπουένος Άιρες, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι στην κορύφωση της κρίσης το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε υποχωρήσει κατά περίπου 26% σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά περίπου 36%. Και τα δύο μεγέθη παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση. Η Ελλάδα εξακολουθεί, επίσης, να υπολείπεται του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα. Για να ξαναρχίσει η σύγκλιση, τα πραγματικά εισοδήματα θα πρέπει να αυξάνονται επί σειρά ετών ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι επενδύσεις, πάντως, έχουν ενισχυθεί αισθητά. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 18% το 2025. Έχει αλλάξει και η σύνθεσή τους: Μεγαλύτερο μερίδιο κατευθύνεται σε εξοπλισμό, έρευνα, λογισμικό και άλλες άυλες υποδομές. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα πέμπτο του ΑΕΠ, έχουν φθάσει κοντά στα δύο πέμπτα.

Στην επενδυτική ώθηση συνέβαλαν και οι πόροι του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη κατανομή πόρων σε σχέση με το ΑΕΠ και συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν εξασφαλίσει υψηλές εκταμιεύσεις, εκπληρώνοντας συμφωνημένα ορόσημα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Το δανειακό σκέλος του μηχανισμού επίσης έχει κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, σε συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό. Οι πόροι κατευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε υποδομές, δεξιότητες και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι αυτά τα έργα να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας.

Η παραγωγικότητα παραμένει, ωστόσο, αδύναμο σημείο. Η παραγωγικότητα της εργασίας έχει βελτιωθεί πρόσφατα, αλλά παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα. Η άνοδός της είναι κρίσιμη ώστε οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται διεθνώς και οι πραγματικοί μισθοί να αυξάνονται χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητά τους. Με τη συμμετοχή της εργασίας να αναμένεται να μειωθεί λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, η μελλοντική ανάπτυξη θα εξαρτηθεί περισσότερο από τις επενδύσεις, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων.

Παραμένει επίσης η εξωτερική ανισορροπία: Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η εξάρτηση από εισαγωγές και εξωτερική χρηματοδότηση. Η αυξημένη συμβολή των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χρηματοδότηση του ελλείμματος, περίπου στο μισό το 2025 έναντι 4% το 2008, αποτελεί βελτίωση, αλλά δεν αρκεί για να διορθώσει μόνιμα την ανισορροπία. Χρειάζονται υψηλότερη εγχώρια αποταμίευση και επενδύσεις που ενισχύουν τις εξαγωγές.

Η δημοσιονομική προσαρμογή και η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα αποκατέστησαν μέρος της εμπιστοσύνης. Το επόμενο στοίχημα, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, είναι να μετατραπεί αυτή η εμπιστοσύνη σε παραγωγικότητα, υψηλότερα εισοδήματα και σταθερή σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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