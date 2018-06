«Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα»: Βίντεο της Κομισιόν για το τέλος των Μνημονίων

«Μετά από 8 χρόνια προγραμμάτων, η Ελλάδα είναι στο δρόμο της ανάκαμψης, της ανάπτυξης, ενώ οι δουλειές επιστρέφουν και η Ελλάδα θα μπορέσει σύντομα να σταθεί πάλι στα δυο της πόδια. Σήμερα, το #Eurogroup αξιολογεί την επιτευχθείσα πρόοδο», γράφει το κείμενο του tweet που συνοδεύει το βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

A new chapter is opening for Greece.

This is the result of both national reforms and support from EU partners.

The sacrifices and efforts of the Greek people in undertaking these reforms have delivered real, tangible results. pic.twitter.com/VB8gI9QPxI