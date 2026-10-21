Ρούμπιο: Θετικές οι συνομιλίες μεταξύ Γουίτκοφ και Ζελένσκι - Συνάντηση σήμερα με τον Πούτιν

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε θετικές τις συνομιλίες μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο.

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη για να μεταφέρει τις ιδέες των συνομιλιών.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε ενημέρωση για την επιβράδυνση των δορυφορικών επικοινωνιών της SpaceX που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

Οι αποφάσεις για τις υπηρεσίες Starlink και Starshield λαμβάνονται από την ιδιωτική εταιρεία του Έλον Μασκ και όχι από την αμερικανική κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Θετικές χαρακτήρισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τις συνομιλίες που είχε την Τρίτη στο Όσλο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην Αγία Πετρούπολη, όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

«Δεν υπήρξε κάτι απρόσμενο. Τώρα μπορεί να μεταφέρει τις ιδέες αυτές στη ρωσική πλευρά και να εξετάσουμε αν είναι δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος», δήλωσε ο Ρούμπιο από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. Τον Αμερικανό απεσταλμένο αναμένεται να υποδεχθεί στο αεροδρόμιο ο Ρώσος αξιωματούχος Κίριλ Ντμίτριεφ.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για την επιβράδυνση των δορυφορικών επικοινωνιών της SpaceX, τις οποίες χρησιμοποιεί η Ουκρανία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κατά της Ρωσίας.

«Δεν γνωρίζαμε τίποτα εκ των προτέρων», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για τις υπηρεσίες Starlink και Starshield λαμβάνονται από την ιδιωτική εταιρεία του Έλον Μασκ και όχι από τον Αμερικανό πρόεδρο.

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