Σχολή Καλών Τεχνών: Στον δρόμο για την απόκτηση φοιτητικών εστιών για πρώτη φορά

Snapshot Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ενέκρινε χρηματοδότηση 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά κτηρίου ώστε η ΑΣΚΤ να αποκτήσει πρώτη φορά φοιτητική εστία.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026-2030.

Η δημιουργία φοιτητικής εστίας απαντά σε σημαντική ανάγκη της φοιτητικής κοινότητας της ΑΣΚΤ.

Το 2026 προβλέπονται επιπλέον 800.000 ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών της ΑΣΚΤ, μετά από έκτακτη επιχορήγηση 245.935 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες.

Η απόφαση στοχεύει να στηρίξει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, μειώνοντας τα εμπόδια στη σπουδή λόγω κόστους στέγασης. Snapshot powered by AI

«Ανοίγει» για πρώτη φορά ο δρόμος να αποκτήσει δική της εστία στέγασης φοιτητών η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (ΑΣΚΤ), με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η απόφαση αφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσό έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά κτηρίου, η οποία εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030.

Η νέα παρέμβαση προστίθεται στις παρεμβάσεις ενίσχυσης των υποδομών και της λειτουργίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς μέσα στο 2026 έχουν προβλεφθεί 800.000 ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών της, ενώ είχε προηγηθεί έκτακτη επιχορήγηση 245.935 ευρώ για την κάλυψη αυξημένων λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Ζαχαράκη: Στηρίζουμε έμπρακτα ένα ιστορικό ίδρυμα

Από πλευράς υπουργείου σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μία «ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη» για την ΑΣΚΤ, καθώς, όπως επισημαίνεται, για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα να αποκτήσει δική της φοιτητική εστία, απαντώντας σε μία πάγια ανάγκη της φοιτητικής κοινότητας.

«Η φοιτητική στέγη είναι ένα πραγματικό ζήτημα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει μακριά από το σπίτι του δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το εάν η οικογένειά του μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος της στέγασης», δήλωσε σχετικά η κ. Ζαχαράκη και προσέθεσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα ένα ιστορικό ίδρυμα της χώρας μας και, κυρίως, τους ανθρώπους του».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης