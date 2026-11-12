Ανακαίνιση στους χώρους υγιεινής της Πανεπιστημιούπολης - Πώς ήταν οι τουαλέτες πριν και μετά

Snapshot Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου πραγματοποιείται ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Παιδείας.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στη Θεολογική Σχολή, ενώ στη Φιλοσοφική και τη Σχολή Θετικών Επιστημών συνεχίζονται και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2027.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση προσβάσιμων χώρων για άτομα με αναπηρία και βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής για φοιτητές και προσωπικό. Snapshot powered by AI

Παρεμβάσεις για τη ριζική ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής και τη διαμόρφωση προσβάσιμων χώρων για άτομα με αναπηρία, βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Στη Θεολογική Σχολή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, στη Φιλοσοφική Σχολή και στη Σχολή Θετικών Επιστημών έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Παιδείας και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την αναβάθμιση των υποδομών του.

Οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, ιδιαίτερα της Φιλοσοφικής λόγω και μεγαλύτερου όγκου φοιτητών, ήταν σε κακή κατάσταση, εδώ και πολλά χρόνια. Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής και πρόσβασης σε χώρους που χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες φοιτήτριες, φοιτητές και εργαζόμενοι.

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Τους χώρους της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες, επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συνοδευόμενη από τον πρύτανη, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο και τους Κοσμήτορες της Θεολογικής σχολής καθηγητή Εμμανουήλ Καραγεωργούδη και της Φιλοσοφικής σχολής καθηγητή Δημήτριο Δρόσο.

«Η ποιότητα των σπουδών δεν κρίνεται μόνο στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια. Έχει σημασία και η καθημερινότητα των φοιτητών μας, οι χώροι που χρησιμοποιούν, οι συνθήκες υγιεινής και η δυνατότητα όλων, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Στη Θεολογική Σχολή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζονται στη Φιλοσοφική και στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Υπάρχουν ασφαλώς ακόμη πολλές ανάγκες και γνωρίζουμε ότι χρειάζεται δουλειά για να αντιμετωπιστούν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμο Σιάσο, και τις Πρυτανικές Αρχές για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Η συμβολή τους είναι σημαντική, γιατί γνωρίζουν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και βρίσκονται καθημερινά κοντά στους φοιτητές και το προσωπικό του.Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το ΕΚΠΑ, όπως και όλα τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, με χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες σπουδών και εργασίας. Έχουμε ακόμη αρκετά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε γι’ αυτό» δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος τόνισε σχετικά με το έργο: «Η ποιότητα της καθημερινής ζωής στο Πανεπιστήμιο κρίνεται και από την κατάσταση των χώρων που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Με τη συνεχή πρόοδο των εργασιών στη Φιλοσοφική Σχολή, τη Θεολογική Σχολή και τη Σχολή Θετικών Επιστημών, βελτιώνουμε τις συνθήκες υγιεινής και διαμορφώνουμε προσβάσιμες εγκαταστάσεις για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ την Υπουργό Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για την επίσκεψή της και το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση του έργου. Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης με την ίδια προτεραιότητα στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα».

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