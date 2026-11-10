Ζαχαράκη μετά τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Έρχονται κάμερες στα ΑΕΙ

Snapshot Θα εγκατασταθούν νέα συστήματα ασφαλείας με κάμερες, ηλεκτρονική είσοδο και συστήματα ελέγχου σε όλα τα 24 δημόσια πανεπιστήμια έως το 2026, με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο εξυπηρετεί 500.000 χρήστες, προσφέροντας ζωντανά μαθήματα και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό σε μαθητές από Ελλάδα και εξωτερικό.

Προετοιμάζεται η πιλοτική διάθεση του EduAI, ενός ψηφιακού βοηθού με τεχνητή νοημοσύνη για εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών.

Η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση θα αυξηθεί στα 80 εκατ. ευρώ από το 2027, ενώ σχεδιάζεται η προσθήκη 10.000 νέων κλινών σε φοιτητικές εστίες μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και περιλαμβάνει χρηματοδότηση, νέες υποδομές, φοιτητική μέριμνα και ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων για την προσέλκυση φοιτητών. Snapshot powered by AI

Σχετικά με την ασφάλεια στα δημόσια πανεπιστήμια, με αφορμή το περιστατικό στο Μαθηματικό της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ3.

Όπως ανακοίνωσε, έρχονται νέα σχέδια ασφαλείας και για τα 24 δημόσια πανεπιστήμια, που θα περιλαμβάνουν κάμερες, συστήματα ελέγχου και ηλεκτρονικό σύστημα πρόσβασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Ψηφιακό Φροντιστήριο και τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην αύξηση χρηματοδότησης για τη σίτιση φοιτητών και τον στόχο να προστεθούν επιπλέον 10.000 κλίνες στις φοιτητικές εστίες, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Σημείωσε ότι σταθερή προτεραιότητα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων μέσω πολλών τρόπων ενίσχυσης, όχι μόνο την αύξηση της χρηματοδότησης.

Νέος σχεδιασμός από την επόμενη χρονιά

Σχετικά με τα περιστατικά αντιμετώπισης της βίας μέσα στα πανεπιστήμια, η κ.Ζαχαρακάκη τόνισε ότι απαιτείται οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δεν μπορεί να εξαντλείται σε διαπιστώσεις ή καταδίκες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση των σχεδίων ασφάλειας, με τη συνδρομή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), ώστε και τα 24 δημόσια πανεπιστήμια να αποκτήσουν κοινές προδιαγραφές και ενιαία στρατηγική προστασίας.

Όπως ανακοίνωσε, έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται η προκήρυξη μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας, στα οποία περιλαμβάνονται μέσα ηλεκτρονικής πρόσβασης, κάμερες επιτήρησης και συστήματα ελέγχου.

Η υπουργός Παιδείας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία των καμερών και η διαχείριση του υλικού καταγραφής θα πρέπει να ακολουθούν τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Παράλληλα, εξήγησε ότι τα επικαιροποιημένα σχέδια θα καλύπτουν τόσο την αντιμετώπιση περιστατικών βίας όσο και την οργανωμένη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, με πρόβλεψη για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των ανθρώπων από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός προχωρά με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, με στόχο την προστασία των φοιτητών, των καθηγητών, του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού.

Αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση χρόνιων καταλήψεων πανεπιστημιακών χώρων, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ συνεχίζεται.

Ψηφιακό Φροντιστήριο: Στους 500.000 οι χρήστες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει διευρύνει τη λειτουργία του, προσφέροντας πλέον ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με περισσότερους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερη έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση που εξασφαλίζει σε κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως πού βρίσκεται και τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του, τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτική υποστήριξη. Υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ουσιαστικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες και για το παιδί που μεγαλώνει σε ένα απομακρυσμένο χωριό των Αγράφων ή της Χαλκιδικής και για τον μαθητή ενός ακριτικού νησιού, ακόμη και όταν στο σχολείο του φοιτούν ελάχιστα παιδιά.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τόσο των Γενικών όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων, μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά ζωντανά μαθήματα από εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου και να υποβάλλουν τις απορίες τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Παράλληλα, από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου παρέχεται ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, με βιντεομαθήματα και ασκήσεις που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών και επικαιροποιούνται διαρκώς.

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τα τέλη Οκτωβρίου, οι σωρευτικοί χρήστες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου έχουν φτάσει τους 500.000, ενώ το διαθέσιμο υλικό αξιοποιείται και από μαθητές του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στην Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας στα παιδιά της Ομογένειας δυνατότητα να αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό όπου και να βρίσκονται.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια δυνατότητα που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τα παιδιά της Ομογένειας, καθώς τους επιτρέπει να διατηρούν επαφή με την ελληνική εκπαίδευση και να αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

EduAI: Προσωπικός ψηφιακός βοηθός για τους μαθητές, με Τεχνητή Νοημοσύνη

Αναφερόμενη στο επόμενο βήμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται η πιλοτική διάθεση του EduAI, ενός νέου ψηφιακού βοηθού που θα προσφέρει περισσότερο εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Μέσω της εφαρμογής, οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις απορίες τους, να πραγματοποιούν ασκήσεις και τεστ, να λαμβάνουν ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις τους και να εντοπίζουν τα σημεία στα οποία χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι στόχος είναι η τεχνολογία να αξιοποιείται με ουσιαστικό παιδαγωγικό περιεχόμενο, συμπληρώνοντας το έργο του εκπαιδευτικού και προσφέροντας σε κάθε παιδί πρόσθετα εργαλεία μάθησης.

Η πιλοτική εφαρμογή του νέου ψηφιακού βοηθού προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο δημόσιο σχολείο.

Φοιτητική μέριμνα για σίτηση και νέες κλίνες

Στη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και στην ενίσχυση της δημόσιας φοιτητικής μέριμνας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση η Υπουργός, ανακοινώνοντας ότι από τον Ιανουάριο του 2027 η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση θα αυξηθεί από τα 50 στα 80 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων κατά 30 εκατ. ευρώ ετησίως, η οποία, όπως επισήμανε, αποτελεί πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών σίτισης στα δημόσια πανεπιστήμια.

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης φοιτητικών εστιών, με στόχο τη δημιουργία 10.000 νέων κλινών σε βάθος πενταετίας, ανάλογα με την πρόοδο των σχετικών διαγωνισμών και έργων.

Από αυτές, περίπου 8.500 προβλέπεται να δημιουργηθούν μέσα από έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ οι υπόλοιπες θα προκύψουν από συμπληρωματικές παρεμβάσεις.

Στον συνολικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης πόροι άνω των 220 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών, καθώς και έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και στη νέα φοιτητική εστία στην Τρίπολη, η οποία παραδόθηκε πρόσφατα για τις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να σπουδάζουν με καλύτερες συνθήκες, χωρίς το κόστος διαβίωσης να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Διαρκής προτεραιότητα η ενίσχυση των πανεπιστημίων

Απαντώντας σε ερώτηση για τα αιτήματα των πρυτανικών αρχών σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις υποδομές και το προσωπικό, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων αποτελεί διαρκή προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας, η σωρευτική χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων από τον τακτικό προϋπολογισμό, από το 2019, ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν χορηγηθεί έκτακτες επιχορηγήσεις και υλοποιούνται πρόσθετα επενδυτικά προγράμματα για τη συντήρηση, την αναβάθμιση των υποδομών και τον εξοπλισμό των ιδρυμάτων.

Η Υπουργός στάθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών.

Αναγνώρισε ότι η σταδιακή αποχώρηση έμπειρου διοικητικού προσωπικού δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και ότι η ανανέωση και ενίσχυση των συγκεκριμένων υπηρεσιών αποτελεί ζήτημα που απαιτεί συνεχή αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος, οι συναινέσεις και η λογοδοσία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόοδο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Περιφερειακά πανεπιστήμια: Με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία, όπως επισήμανε, αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος και των επιλογών των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Η Υπουργός τόνισε ότι η ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων αποτελεί προσωπική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσει τη στήριξη και την ανάπτυξή τους στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν εξαντλείται στην αύξηση της χρηματοδότησης. Περιλαμβάνει νέες φοιτητικές εστίες, ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, σύγχρονες πανεπιστημιακές υποδομές, αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ώστε τα περιφερειακά ΑΕΙ να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να προσελκύουν φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στις παρεμβάσεις που προωθούνται στα πανεπιστήμια της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και στη σημασία των έργων φοιτητικής στέγασης για την προσέλκυση νέων φοιτητών.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα φτάνει τα 2.000 ευρώ ετησίως για δικαιούχους που διαμένουν μόνοι τους και τα 2.500 ευρώ ανά δικαιούχο σε περίπτωση επιλέξιμης συγκατοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάπτυξη ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ώστε τα ελληνικά πανεπιστήμια να μπορούν να προσελκύουν περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο, αξιοποιώντας την ποιότητα του επιστημονικού της δυναμικού, τη γεωγραφική της θέση και τις διεθνείς συνεργασίες των πανεπιστημίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε οι σπουδές να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές εξελίξεις και στις νέες επαγγελματικές ανάγκες.

Η Υπουργός επισήμανε ότι η ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων δεν αφορά μόνο τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική και την κοινωνική συνοχή των περιοχών στις οποίες λειτουργούν.

Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τις πανεπιστημιακές αρχές και της συνεχούς λογοδοσίας για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία απαιτεί συναινέσεις που υπερβαίνουν τις κομματικές σκοπιμότητες, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται το μέλλον των παιδιών και των νέων ανθρώπων.

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