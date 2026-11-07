«Ζει από θαύμα» λέει η μητέρα φοιτητή που τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο φοιτητής με τη μητέρα του να αποκαλύπτει πως σκέφτεται ακόμη και τη διακοπή σπουδών

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

«Ζει από θαύμα» λέει η μητέρα φοιτητή που τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονίζει η μητέρα του φοιτητή που λίγο έλειψε να καεί ζωντανός από την επίθεση κρανοφόρων στο Μαθηματικό, στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο φοιτητής με τη μητέρα του να αποκαλύπτει πως σκέφτεται ακόμη και τη διακοπή σπουδών.«Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω να σβήσει τη φωτιά», είπε η μητέρα του 18χρονου πρωτοετή φοιτητή, αποτυπώνοντας τον εφιάλτη που έζησε ο γιος της την περασμένη Τετάρτη, όταν 50 άτομα φορώντας κράνη πέταξαν μολότοφ.

Ο φοιτητής σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας του την ώρα της βίαιης επίθεσης βρισκόταν μέσα σε αίθουσα με συμφοιτητές του. Στην προσπάθεια τους να φύγουν από τον χώρο έπεσαν πάνω στους κουκουλοφόρους. Η ψυχολογική κατάσταση του 18χρονου μετά την επίθεση ήταν άσχημη.

Έφτασε να λέει ότι «δεν ξαναπάει πανεπιστήμιο, αν είναι να χάσει τη ζωή του», είπε η μητέρα του.Από την πρωτοφανή επίθεση, εκτός από τον 18χρονο που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο, δύο ακόμη φοιτητές τραυματίστηκαν. Ο ένας ξυλοκοπήθηκε και ο άλλος δέχτηκε χτύπημα με τσεκούρι.«Με γράπωσε ένας με έριξε κάτω και ήρθαν μετα άλλοι 8 και άρχισαν να με κοπανάνε με ρόπαλα», κατέθεσε το ένα θύμα.

«Εμένα ευτυχώς δεν μου σπάσανε τίποτα, απλά έχω πολλά αιματώματα στα χέρια και στο πόδι», είπε ο δεύτερος φοιτητής που τραυματίστηκε.Οι αστυνομικές αρχές αναλύουν καρέ καρέ το βίντεο-ντοκουμέντο για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κομοτηνή: Αποδόθηκε ο περίκεντρος ναός Μαξιμιανούπολης - Αυτοψία Μενδώνη στο Ιμαρέτ

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: €2.400 τον χρόνο για κάθε παιδί - Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις - Πλήρης οδηγός

23:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αστρονόμοι εντόπισαν λευκό νάνο με δύο δακτυλίους από πλανητικά συντρίμμια

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή εποχής για το ιστορικό Rothbury Estate: Περνά στην προστασία της φύσης μετά από 8 αιώνες

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Πρίγκιπας Τζορτζ: Το ταξίδι για το Champions League και τα προληπτικά «γούρια»

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ υπόσχεται να «κάνει τα πάντα» για να σχηματίσει κυβέρνηση

23:04ΕΛΛΑΔΑ

«Ζει από θαύμα» λέει η μητέρα φοιτητή που τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του δράστη ένοπλης επίθεσης με 6 νεκρούς - «Καμία σχέση με τον εθνικό στρατό», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες στο Iράν: Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ, δείτε βίντεο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφανίστηκε 17χρονη από τη Γλυφάδα - Βρίσκεται σε κίνδυνο

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα τρία ανήλικα κορίτσια που κρατούνται στη ΓΑΔΑ

21:58ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

21:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η συγκινητική ανάρτηση για τους συνεργάτες της - «Μας δένουν πολλά»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Παναιτωλικός 3-0: Εύκολα οι Θεσσαλονικείς με πρωταγωνιστές Καντεβέρε και Γιαννιώτα

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πούρα, αστακοί, πολυτελείς σουίτες: Η ζωή χλιδής και απληστίας του Φιρινίδη της «Παιδικής Χαράς»

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 59χρονο χειριστή κλαρκ - Καταπλακώθηκε από λαμαρίνες

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Σαρωνικό: Νεκρός 52χρονος μετά από πτώση στη θάλασσα από ιστιοφόρο – Μια σύλληψη

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση ο Τραμπ: Ζητάει έρευνα σε βάρος των Δημοκρατικών για «εκφοβισμό»

20:50LIFESTYLE

Αλκυόνη Παπαδάκη: Στο γηροκομείο Χανίων η συγγραφέας - Οι τραγικές απώλειες που τη σημάδεψαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στην 2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα με το καλύτερο φαγητό για το 2026 - Ποιες γεύσεις ξεχώρισαν

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του δράστη ένοπλης επίθεσης με 6 νεκρούς - «Καμία σχέση με τον εθνικό στρατό», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους συλληφθέντες για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες στο Iράν: Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ, δείτε βίντεο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Mr Χωριάτικο: «Έχω βγάλει το δημοτικό - Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεων», ισχυρίστηκε στην απολογία του

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Σαρωνικό: Νεκρός 52χρονος μετά από πτώση στη θάλασσα από ιστιοφόρο – Μια σύλληψη

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα τρία ανήλικα κορίτσια που κρατούνται στη ΓΑΔΑ

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: €2.400 τον χρόνο για κάθε παιδί - Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις - Πλήρης οδηγός

21:58ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

22:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφανίστηκε 17χρονη από τη Γλυφάδα - Βρίσκεται σε κίνδυνο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πούρα, αστακοί, πολυτελείς σουίτες: Η ζωή χλιδής και απληστίας του Φιρινίδη της «Παιδικής Χαράς»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Πρίγκιπας Τζορτζ: Το ταξίδι για το Champions League και τα προληπτικά «γούρια»

20:50LIFESTYLE

Αλκυόνη Παπαδάκη: Στο γηροκομείο Χανίων η συγγραφέας - Οι τραγικές απώλειες που τη σημάδεψαν

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεσαίωνας στη Λιβύη: «Φέτφα» κατά της Nike γιατί η... Νίκη είναι «αρχαία ελληνίδα θέα»

21:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κυριακή του Νοεμβρίου με ανοιχτά καταστήματα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ – Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ