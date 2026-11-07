«Ζει από θαύμα» λέει η μητέρα φοιτητή που τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη

Συγκλονίζει η μητέρα του φοιτητή που λίγο έλειψε να καεί ζωντανός από την επίθεση κρανοφόρων στο Μαθηματικό, στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο φοιτητής με τη μητέρα του να αποκαλύπτει πως σκέφτεται ακόμη και τη διακοπή σπουδών.«Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω να σβήσει τη φωτιά», είπε η μητέρα του 18χρονου πρωτοετή φοιτητή, αποτυπώνοντας τον εφιάλτη που έζησε ο γιος της την περασμένη Τετάρτη, όταν 50 άτομα φορώντας κράνη πέταξαν μολότοφ.

Ο φοιτητής σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας του την ώρα της βίαιης επίθεσης βρισκόταν μέσα σε αίθουσα με συμφοιτητές του. Στην προσπάθεια τους να φύγουν από τον χώρο έπεσαν πάνω στους κουκουλοφόρους. Η ψυχολογική κατάσταση του 18χρονου μετά την επίθεση ήταν άσχημη.

Έφτασε να λέει ότι «δεν ξαναπάει πανεπιστήμιο, αν είναι να χάσει τη ζωή του», είπε η μητέρα του.Από την πρωτοφανή επίθεση, εκτός από τον 18χρονο που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο, δύο ακόμη φοιτητές τραυματίστηκαν. Ο ένας ξυλοκοπήθηκε και ο άλλος δέχτηκε χτύπημα με τσεκούρι.«Με γράπωσε ένας με έριξε κάτω και ήρθαν μετα άλλοι 8 και άρχισαν να με κοπανάνε με ρόπαλα», κατέθεσε το ένα θύμα.

«Εμένα ευτυχώς δεν μου σπάσανε τίποτα, απλά έχω πολλά αιματώματα στα χέρια και στο πόδι», είπε ο δεύτερος φοιτητής που τραυματίστηκε.Οι αστυνομικές αρχές αναλύουν καρέ καρέ το βίντεο-ντοκουμέντο για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

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