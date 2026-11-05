Φλόγες και ουρλιαχτά - Κόβει την ανάσα νέο βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη

Snapshot Περίπου 50 άτομα, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «αναρχικοί», επιτέθηκαν με τσεκούρια και μολότοφ στη συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών φοιτητών.

Οι τραυματίες νοσηλεύτηκαν με τραύματα από τσεκούρι και εγκαύματα, ενώ ένας 18χρονος φοιτητής τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τους μάρτυρες και μέλη του φοιτητικού κινήματος ως φασιστική και στόχευε στην τρομοκράτηση και διάλυση της συνέλευσης.

Η επίθεση συνέβη μία ημέρα πριν από πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και λίγες μέρες πριν τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, γεγονός που θεωρείται σημαντικό για τη χρονική της τοποθέτηση.

Δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα των δραστών, παρότι φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει και προηγούμενες επιθέσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. Snapshot powered by AI

Κόβει την ανάσα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αριστερό φοιτητικό κίνημα ΕΑΑΚ από την χθεσινή επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με τους τρεις τραυματίες.

Τα ΕΑΑΚ κάνουν λόγο για «παρακρατική επίθεση στην Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού την Τετάρτη 04/11».

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Ομάδα 50 ατόμων, που αυτοπροσδιορίστηκαν ως «αναρχικοί», επιτέθηκαν στο Μαθηματικό με εξοπλισμό που περιλάμβανε ακόμα και τσεκούρι, και δεν δίστασαν να ρίξουν μολότοφ στον κεντρικό διάδρομο της Φυσικομαθηματικής Σχολής εν ώρα μαθημάτων. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 φοιτητών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τραύματα από τσεκούρι και εγκαύματα.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους και διαμηνύει ότι το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται.

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Μαρτυρίες στο Newsbomb

Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταφέρθηκε στο Newsbomb και τον Μιχάλη Παπαδάκο, περίπου 40-50 άτομα, κρατώντας τσεκούρια και μολότοφ, εισέβαλαν στον χώρο, έσπασαν τα τζάμια και μπήκαν μέσα στην αίθουσα, όπου για περίπου πέντε λεπτά επικράτησαν σκηνές ακραίας βίας. Όπως περιγράφει ο μάρτυρας, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δράστες μπήκαν στον χώρο με πρόθεση να προκαλέσουν ακόμη και θανάσιμους τραυματισμούς.

«Πάνω από 50 άτομα με τσεκούρια, λοστούς και μολότοφ εισέβαλαν στη συνέλευση»

Φοιτητής, μιλώντας στον φωτορεπόρτερ του Newsbomb, Χάρη Γκίκα, διευκρίνισε αρχικά ότι «στον χώρο δεν πραγματοποιούνταν εκδήλωση των ΕΑΑΚ, αλλά συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου, η οποία είχε ως αντικείμενο συζήτησης την αυριανή εκπαιδευτική πορεία στα Προπύλαια, καθώς και τη διοργάνωση του τριήμερου εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου»

Όπως περιέγραψε, «κατά τη διάρκεια της συνέλευσης οι φοιτητές άκουσαν φωνές και θραύση τζαμιών από τον εξωτερικό χώρο. Όταν βγήκαν για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει, αντίκρισαν, σύμφωνα με την καταγγελία του, περισσότερα από 50 άτομα, τα οποία κρατούσαν σιδερολοστούς, τσεκούρια, ενώ υπήρχε ακόμη και μολότοφ». Σύμφωνα με τον ίδιο, «σκοπός της επίθεσης ήταν να τρομοκρατήσουν τους φοιτητές που συμμετείχαν στη συνέλευση και να τη διαλύσουν, χτυπώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους».

Αναφερόμενος στους τραυματίες, ο φοιτητής δήλωσε ότι γνωρίζει πως δύο άτομα τραυματίστηκαν, ο ένας από χτύπημα με τσεκούρι και ο δεύτερος από μολότοφ, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Ερωτηθείς για την ταυτότητα των κουκουλοφόρων, ανέφερε ότι δεν είναι γνωστό σε ποιον χώρο ανήκουν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι έχουν πραγματοποιήσει και άλλες επιθέσεις. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στη δράση τους, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «φασιστική», καθώς, όπως είπε, στόχος ήταν η τρομοκράτηση φοιτητών που συμμετείχαν σε μια συλλογική διαδικασία.

«Ένας συμφοιτητής μας 18 χρονών έπιασε φωτιά»

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, μιλώντας στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα, περιέγραψε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ομάδα περίπου 50 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα, επιτέθηκε στους φοιτητές με στόχο να διαλύσει τη συνέλευση και να τρομοκρατήσει όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχες ομάδες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις και στο παρελθόν σε πανεπιστημιακούς χώρους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, παρά την επίκληση του αναρχικού χώρου, οι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν φασιστικά χαρακτηριστικά.

«Η επίθεση με τσεκούρια, λοστούς και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους, όπου πραγματοποιούνται μαθήματα, είναι μια φασιστική επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τραυματισμούς φοιτητών, σημειώνοντας ότι συμφοιτητές του υπέστησαν κατάγματα και τραύματα στα άκρα από χτυπήματα με τσεκούρια και λοστούς, καθώς και εγκαύματα από τις μολότοφ. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε, ένας από τους τραυματίες, ηλικίας μόλις 18 ετών, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Κλείνοντας, συνέδεσε χρονικά την επίθεση με τις επικείμενες φοιτητικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε μία ημέρα πριν από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχουν προγραμματίσει φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλλά και λίγες ημέρες πριν από τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Όπως υποστήριξε, η χρονική συγκυρία της επίθεσης δεν είναι τυχαία.

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