Εντός Ύλης - Σωτήρης Φούτσης: Πώς το New York College συνδέει τις σπουδές με την αγορά εργασίας

Μέσα από τη συζήτηση με τον Σωτήρη Φούτση, Γενικό Διευθυντή του University of New York in Prague (UNYP) -θυγατρικού ιδιωτικού πανεπιστημίου του ομίλου NYC στη Δημοκρατία της Τσεχίας, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και οι νέες απαιτήσεις των εργοδοτών για τη νέα γενιά επαγγελματιών.

Με αφετηρία την πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών του New York College και τη διεθνή εμπειρία του University of New York in Prague, η συζήτηση εστιάζει στη σημασία της παγκόσμιας οπτικής, της πολυπολιτισμικότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων που ξεπερνούν τα στενά όρια της ακαδημαϊκής γνώσης. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο ίδιος, στόχος του οργανισμού είναι «να εξοπλίζει τα παιδιά με τις γνώσεις και τα skills που χρειάζονται ώστε να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες, αλλά και ολοκληρωμένοι άνθρωποι».

Παράλληλα, αναλύονται ζητήματα που απασχολούν έντονα τη νέα γενιά, όπως η επαγγελματική αποκατάσταση, η επιχειρηματικότητα, η αξία των soft skills, τα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας και οι νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να χρησιμοποιώ το AI για να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα και στο να αφήνω το AI να κάνει τη δουλειά για εμένα», τονίζει ο κ. Φούτσης, υπογραμμίζοντας ότι η κριτική σκέψη και ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένουν αναντικατάστατα στοιχεία της εκπαίδευσης.

Στη συζήτηση αναδεικνύεται επίσης η σημασία της δια βίου μάθησης σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. «Η εκπαίδευση είναι σαν να κωπηλατείς ενάντια στο ρεύμα του ποταμού. Αν σταματήσεις, σε παίρνει πίσω», σημειώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που αφορά τόσο στους νέους φοιτητές όσο και στους επαγγελματίες που καλούνται να επαναπροσδιορίζουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Μια συζήτηση για το μέλλον της εκπαίδευσης, τις επιλογές που διαμορφώνουν την επαγγελματική πορεία των νέων και τις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά τα επόμενα χρόνια.

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