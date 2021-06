Live η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ψηφιακό συνέδριο "Beyond the Pandemic"

Παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ψηφιακό συνέδριο «Beyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security»

Στο ψηφιακό συνέδριο «Beyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργανώνουν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering, συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αρχικά θα συνομιλήσει με τη συντονίστρια, δημοσιογράφο του CNBC Meg Tirrell, και στη συνέχεια θα έχει συζήτηση με τον Πρόεδρο της Moderna, Noubar Afeyan και τον Πρόεδρο του Eurasia Group, Ian Bremmer.

