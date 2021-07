Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στις 21:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο συνέδριο του «The Economist»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σήμερα 11:00 στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).



Το βράδυ της Πέμπτηςμ σστις 21:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο του «The Economist»με τίτλο «Roundtable with the Government of Greece - From social distancing to social solidarity».

