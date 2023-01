Γιατί ο Μητσοτάκης αποκάλεσε cringe τον Τσίπρα;

Mε εκφράσεις της νεολαίας επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα – Tι σημαίνει λοιπόν το cringe που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός; Τα μηνύματα για την πρώτη κάλπη

Χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης, με τίτλο «European Youth Day - Powered by ONNED» στην αίθουσα «Ιφιγένεια» του «Ελληνικού Κόσμου». Πρόκειται για μία ημέρα αφιερωμένη στις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και ζητήματα, τα οποία θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια την Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να επιτεθεί στον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, και έκανε λόγο για «κάποιους που, αντί για λύσεις, προτείνουν σποτακια με "how to", χωρίς να έχουν το "know how" και με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringe».

Ο παραπάνω χαρακτηρισμός αποδόθηκε στον κ. Τσίπρα με αφορμή τα προεκλογικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως η λέξη αυτή δεν έχει ξανακουστεί στην πολιτική αντιπαράθεση, πλην όμως αποτελεί έναν συνηθισμένο χαρακτηρισμό που δίνουν οι νέοι σε οτιδήποτε ντροπιαστικό ή ανατριχιαστικό. Tι σημαίνει λοιπόν το cringe; Ο όρος “cringe” χρησιμοποιείται για να δηλώσει, κατά κάποιον τρόπο, την ντροπή, την ανατριχίλα – αηδία, τον εξευτελισμό. Είναι, δηλαδή, το συναίσθημα της ντροπής ή της αμηχανίας που νιώθει κάποιος όταν ντρέπεται για λογαριασμό του άλλου. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ελληνοποιήσαμε τον όρο αυτό δίνοντάς του ελληνικά επιθήματα: κριντζάρω, κριντζάρισμα. Στα ελληνικά, έχει αποδοθεί ο όρος “ετεροντροπή”, ο οποίος είναι ο πιο κοντινός σαν μετάφραση, αλλά δεν φαίνεται να ταιριάζει ιδιαίτερα με το περιεχόμενο στο οποίο χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι «τους νέους τους αφορούν όλες οι πολιτικές μας... Το brain drain αρχίζει και αντιστρέφεται. Το στοίχημα στη δεύτερη τετραετία θα είναι καλύτεροι μισθοί σε μια καλύτερη καθημερινότητα, με αιχμή το πρόγραμμα στέγης».

Αναφέρθηκε βεβαίως και στο μήνυμα της κάλπης και τη σημασία της πρώτης Κυριακής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης». «Δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβερνησίας» είπε, απευθυνόμενος στους νέους. Ζήτησε «εντολή για δεύτερη φορά στην προκοπή» και υπογράμμισε με έμφαση ότι «η χώρα έχει ανάγκη τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη συνέπεια».

Έκανε λόγο για σημαντική υποχώρηση της ανεργίας και είπε πως στόχος θα είναι η αποκλιμάκωση να συνεχιστεί, με τη δημιουργία πολλών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας, μέσα από επενδύσεις.

«Μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα για τη νέα γενιά. Σε αυτήν την προσπάθεια σας θέλω δίπλα μου, να πούμε πως ό,τι λέμε για τη νέα τεράστια θα το κάνουμε, γιατί έχουμε αξιοπιστία» κατέληξε δίνοντας σαφέστατα το αποτύπωμα των προθέσεών του για μια εκλογική δεξαμενή όπου η ΝΔ θέλει να αυξήσει τα ποσοστά της επιρροής της ενόψει των επικείμενων εκλογών.