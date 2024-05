Η... μάχη της φέτας: Στα μαχαίρια ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ - Οι αιχμές Κασσελάκη και οι εξηγήσεις Μαρινάκη

Λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συγκρούονται -κυρίως διαδικτυακά- με την τιμή της φέτας να βρίσκεται στο επίκεντρο

Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με «οδηγό» την ελληνική φέτα και ειδικότερα την τιμή της έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες, ιδίως μετά την αναφορά του πρωθυπουργού στην ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια.

Αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, στην ομιλία του για την ακρίβεια ανέφερε: «Λοιπόν, βγείτε επιτέλους από τον φαντασιακό σας κόσμο, σταματήστε να τάζετε πράγματα τα οποία δεν γίνονται και σταματήστε, επίσης, να λέτε ανερυθρίαστα ψέματα και για τις συγκρίσεις των τιμών. Γιατί άκουσα τον αρχηγό σας να μας λέει πόσο κάνει η φέτα, ότι η φέτα, λέει, στην Ελλάδα είναι ακριβότερη».

Στη συνέχεια παρουσίασε στοιχεία για την τιμή της φέτας: «Λοιπόν, η φέτα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι 6,28 ευρώ στην Ελλάδα, 8,98 ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8,68 ευρώ στην Ισπανία, 10,63 ευρώ στην Πορτογαλία».

Κασσελάκης: «Ψάχνω φέτα με 6,28 ευρώ»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γύρισε βίντεο στο οποίο επισκέπτεται σούπερ μάρκετ για να βρει φέτα με 6,28 ευρώ. Κάποια στιγμή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σταματάει ένα αυτοκίνητο ενημερώνοντας την οδηγό: «Ψάχνω φέτα με 6,28 ευρώ».

Κλείνοντας το βίντεο, αφού δεν εντόπισε την πιο φθηνή φέτα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ειρωνευόμενος την επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Dear Ursula, please show me where I can find feta cheese for 6,28 euros. Please! Love Kyriakos».

Εξηγήσεις από τον Παύλο Μαρινάκη: Ο πρωθυπουργός αναφερόταν στην τιμή του μισού κιλού

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δεν άφησε αναπάντητο το βίντεο Κασσελάκη. Απαντώντας επίσης με ένα βίντεο στο TikTok, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τον κ. Κασσελάκη ως τον ορισμό του πολιτικού απατεώνα καθώς στο έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια, φαίνεται πως η ενδεικτική τιμή 6,28 ευρώ αναφέρεται σε συσκευασία μισού και όχι ενός κιλού όπως αυτή που έψαχνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

«Ο πρωθυπουργός, ουδέποτε μίλησε για το κιλό τη φέτα (...) Ο κ. Κασσελάκης εκτός από τη γελοιοποίησή του έδειξε ακόμη χαμηλότερες τιμές στη φέτα» τόνισε για να καταλήξει:

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό. Προσπαθούμε να μειώσουμε τις συνέπειές του με σοβαρές κινήσεις. Αύξηση των εισοδημάτων, πολλά και αυστηρά πρόστιμα και βέβαια στοχευμένες παρεμβάσεις. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι πολίτες είναι πολιτική εξαπάτηση» ανέφερε κλείνοντας ο Παύλος Μαρινάκης.

Κασσελάκης: «Κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη»

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση στα social media έκανε λόγο για «κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη» και παράλληλα απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη γύρω από το θέμα της ακρίβειας.

Στην ανάρτηση του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Μετά το ψέμα του Πρωθυπουργού στους πολίτες ότι η φέτα στην Ελλάδα κοστίζει 6,28 ευρώ, έβαλαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον υπουργό Επικρατείας να με βρίζουν δημόσια επειδή γύρισα τα σουπερμάρκετ και ανέδειξα την εξαπάτηση. Τα ίδια και για το ελαιόλαδο, παρότι δημοσίευσα τις φωτογραφίες: Βιολογικό, 750ml, εδώ και στη Γερμανία. Η πικρή αλήθεια: Πληρώνουμε το εθνικό μας προϊόν πιο ακριβά από τους Γερμανούς».

Ακολούθως απαντά στον πρωθυπουργό με ένα ειρωνικό σχόλιο: «Τώρα προσπαθούν να τα μπαλώσουν: ‘Ο πρωθυπουργός εννοούσε το μισό κιλό φέτα, γιατί κατέθεσε έγγραφο για την τιμή του μισού κιλού'. Και το αστείο: ‘Δεν λέει πουθενά στο βίντεο ότι μιλάει για κιλό, να, δείτε το βίντεο!'.

Να γνωρίζει λοιπόν ο ελληνικός λαός ότι την επόμενη φορά που θα αναφέρει ο πρωθυπουργός τιμές, θα εννοεί το μισό κιλό ψωμί, το μισό κιλό κρέας, το μισό λίτρο βενζίνη - και τότε όλα θα γίνουν ξαφνικά πάμφθηνα! Αυτές είναι κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη. Πιο πειστικό θα ήταν το επιχείρημα ότι ο πρωθυπουργός εννοεί την ειδική φέτα Ολύμπου που παράγεται στα… 30.000 μέτρα».

Σχετικές ειδήσεις