Υπερψηφίστηκε η έκθεση Τσιόδρα για απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με πλειοψηφία 84%, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Έκθεση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα που αφορά στην απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην αναθεώρηση και απλοποίηση τριών βασικών κανονισμών, προωθώντας ταυτόχρονα την καινοτομία και την προστασία των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη.

Η έκθεση του Δημήτρη Τσιόδρα, η οποία συγκέντρωσε 540 ψήφους υπέρ, 60 κατά και 45 αποχές, αφορά την απλοποίηση του Κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, του Κανονισμού για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών, καθώς και του Κανονισμού για τα λιπάσματα. Η πρόταση βρήκε υποστήριξη από έξι πολιτικές ομάδες, μεταξύ αυτών το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές & Δημοκράτες, τη ομάδα Renew, το ECR, τους Patriots for Europe και την πλειοψηφία των Πρασίνων.

Μετά την έγκριση της έκθεσης, ο Δημήτρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε πως η απλοποίηση της νομοθεσίας μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια και η υγεία των καταναλωτών.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας ανέφερε: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μπορεί να απλοποιήσει τη νομοθεσία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Το κείμενο που εγκρίθηκε βασίζεται σε επιστημονική προσέγγιση, παρέχοντας νομική σαφήνεια και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, προστατεύοντας πλήρως τους καταναλωτές ενώ ενισχύει παράλληλα την καινοτομία, τις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».