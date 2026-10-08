Μητσοτάκης: Η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές ως σημαντική παραγωγική επένδυση για τη χώρα.

Η επένδυση υπέστη αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών όρων και αποτέλεσε αποτέλεσμα δύσκολων διαπραγματεύσεων.

Το έργο δημιούργησε 5.000 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και θα διατηρεί 3.000 θέσεις στη λειτουργία του.

Η επένδυση θεωρείται προοπτική για την τοπική απασχόληση και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η επόμενη τετραετία θα είναι περίοδος ενίσχυσης των επενδύσεων, εφόσον η κυβέρνηση λάβει εμπιστοσύνη από τον λαό. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές.

Πανηγυρική ήταν η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Πρώτη φορά βρέθηκα στις Σκουριές το 2008 ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Από τότε παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης. Θυμάμαι πολύ καλά τις δύσκολες μέρες του 2017, όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση βυθισμένη στις εμμονές της κατέστησε απαγορευτική την επένδυση. Σε ομιλία μου είχα προτάξει της επένδυση ως εμβληματική. Έλεγα ότι οι Σκουριές μαζί με το Ελληνικό θα μπορούσαν να μας δείξουν το δρόμο για την Ελλάδα του μέλλοντος. Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να εγκαινιάσουμε την παραγωγική πράξη αυτής της επένδυσης. Χρειάστηκαν δύσκολες διαπραγματεύσεις. Αυστηροποιήσαμε τους περιβαλλοντικούς όρους», είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Βλέπουμε μια εντυπωσιακή επένδυση, ίσως όντως είναι η μεγαλύτερη παραγωγική επένδυση που έχει γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια», επισήμανε ο πρωθυπουργός ιδίως σε μια περίοδο αναταράξεων. Είναι σημαντικό να παράγουμε τις δικές μας πρώτες ύλες, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Το 2019 όταν είχα ξαναβρεθεί μιλούσα ότι η χώρα μας πρέπει να κάνει άλμα στην απασχόληση, και σήμερα μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι και θα εργάζονται 3.000. Προοπτική στα νέα παιδιά του δήμου για εργασίες καλοπληρωμένες. Δεν είναι ξένη η περιοχή στην μεταλλευτική δραστηριότητα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα κίτρινα γιλέκα είχαν ταυτιστεί με διαμαρτυρίες στη Γαλλία, εδώ είναι πιστοποίηση της υπερηφάνειας των εργαζόμενων», τόνισε. «Μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες επενδύσεις», κατέληξε υπενθυμίζοντας και την έρευνα για φυσικό αέριο.

«Ξέρει η εταιρεία ότι έχει πολλή δουλειά να κάνει, στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων εφόσον μας εμπιστευτεί ο λαός»

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