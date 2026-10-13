ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η παρουσίαση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα ολοκληρωμένη πρόταση νόμου με οκτώ παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, με στόχο την προγραμματική σύγκριση με την κυβερνητική ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η πρόταση περιλαμβάνει προστασία κύριας κατοικίας και αγροτικής περιουσίας, πραγματικές 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των servicers.

Προβλέπονται επίσης κατοχύρωση δικαιώματος πρώτης προτίμησης δανειολήπτη, ρυθμίσεις για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προστασία εγγυητών, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει την καθυστέρηση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει τα προβλήματα των 120 δόσεων και των servicers, κατηγορώντας την για προτεραιότητα σε τράπεζες και funds.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην υποστήριξη πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, δίνοντάς τους προοπτική βιωσιμότητας και παραγωγής. Snapshot powered by AI

Τη συνολική πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με την αρμόδια τομεάρχη Μιλένα Αποστολάκη, σε μία ακόμη πρωτοβουλία που, όπως υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, αποδεικνύει όχι μόνο την προγραμματική επάρκεια του κόμματος, αλλά και τα «αντανακλαστικά κυβερνησιμότητας».

Μάλιστα, η επιλογή της κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης νόμου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υπηρετεί και τον στόχο της ευθείας προγραμματικής σύγκρισης με την πρόσφατη κυβερνητική παρέμβαση για τις 120 δόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επιμείνει στην κριτική ότι η κυβέρνηση «χρειάστηκε επτά ολόκληρα χρόνια για να αναγνωρίσει ότι οι 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο δεν είναι λαϊκισμός» και άλλα τόσα για να παραδεχθεί τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των funds και των servicers.

Οι οκτώ παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ

Στο επίκεντρο της πρότασης νόμου βρίσκονται οκτώ συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης:

Προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας

Πραγματικές 120 δόσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο.

Παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στη λειτουργία των servicers

Κατοχύρωση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης του δανειολήπτη.

Ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Προστασία των εγγυητών δανείων.

Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τη στήριξη της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων.

Το πολιτικό διακύβευμα

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκουν να καταστήσουν το ιδιωτικό χρέος πεδίο ευθείας σύγκρισης δύο διαφορετικών πολιτικών σχεδίων.

Όπως υπογραμμίζουν, «ο ελληνικός λαός μπορεί πλέον να κρίνει και να συγκρίνει δύο διαφορετικές πολιτικές επιλογές».

Από τη μία, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, «με προτεραιότητα τις τράπεζες, τα funds και τους servicers», και από την άλλη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που φιλοδοξεί να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να σταθούν ξανά στα πόδια τους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες προοπτική βιωσιμότητας και στους αγρότες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο τους.

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