Εξάρχου για Γκίλφοϊλ: Υποστήριξε με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Snapshot Η Πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποστήριξε ενεργά και με συνέπεια την προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Η Atlantic SEE LNG Trade αναγνωρίζει και εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως στην υλοποίηση του έργου.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή. Snapshot powered by AI

Τη «σημαντική συμβολή» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, εξάρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade Αλέξανδρος Εξάρχου, με αφορμή την απομάκρυνσή της με απόφαση των ΗΠΑ, από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Ο κ. Εξάρχου σημειώνει ότι η Atlantic SEE LNG Trade «έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως στην προώθηση του Κάθετου διαδρόμου μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα φέρει οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Εξάρχου

«Το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένασυμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή».

Διαβάστε επίσης