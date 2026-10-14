Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο- Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος

Εγκαινιάστηκε στη Λάρισα η αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας

Μάνος Χατζηγιάννης

Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο- Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον επερχόμενο χειμώνα δύσκολο λόγω διεθνών εντάσεων και αυξανόμενου πληθωρισμού.
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, που θα φτάσει έως 1.200 ευρώ για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.
  • Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μειωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 40 λεπτά ανά λίτρο, που συνεχίζεται και στα καύσιμα κίνησης.
  • Οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες, δίκαιες και θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.
  • Η Ελλάδα παράγει πλέον πάνω από το μισό της ενέργειας από ΑΠΕ και έχει πλεόνασμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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Στις Νέες Καρυές Λάρισας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη.

«Τα τελευταία χρόνια παράγουμε παραπάνω από τη μισή μας ενέργεια από ΑΠΕ και έχουνε φτάσει να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και έχουμε μειώσει τις τιμές χονδρικής», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκανε λόγο για «πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική που είναι εθνική και κοινωνική προτεραιότητα» και τόνισε: ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κάθε νέα ένταση στο Ορμούζ, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, δημιουργούν ένα διεθνές σπιράλ πληθωρισμού και κόστους για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό απένταντι στην καταιγίδα

Σχετικά με τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα επισήμανε:«Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή. Είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Είναι μια παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο»

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο - φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο «Γαλατικό Χωριό», μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα.

Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα Ανακοινώθηκε η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από κάθε κατά 30% και μέχρι 1.200 ευρώ σε 1,2 εκ. νοικοκυριά - η μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ - από σήμερα συνεχίζεται η επιδότηση τόσο του πετρελαίου στην αντλία κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, όσο και στα καύσιμα κίνησης με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή και των διυλιστηρίων.

Δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ευθύνες της Ευρώπης προκειμένου να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. «Ή θα πατήσουμε λίγο φρένο για να δώσουμε χρόνο στη βιομηχανία και στην τεχνολογία ή θα πορευόμαστε μόνοι μας σε έναν κόσμο με έναν βολονταρισμό ότι θα φτάσουμε πρώτοι», είπε ο πρωθυπουργός.

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