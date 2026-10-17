Σδούκου: Η Ευρώπη να μην αναλώνεται σε ατέρμονες συζητήσεις - Χρειάζονται πιο γρήγορες αποφάσεις

Στα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, στον ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, καθώς και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ΕΡΤnews

Η κ. Σδούκου, σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής, στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πανίσχυρη οικονομική δύναμη, αλλά πολλές φορές εμφανίζεται πολιτικά αδύναμη. Γιατί, κακά τα ψέματα, έχουμε 27 κράτη που έχουν διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικές ενεργειακές εξαρτήσεις και διαφορετικές γεωπολιτικές προτεραιότητες. Και ενώ οι προκλήσεις της Ευρώπης είναι κοινές, πολλές φορές οι λύσεις που επιχειρούνται διαμορφώνονται με εθνικά κριτήρια. Το ζήτημα είναι να μην αναλώνονται σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις και να μη χάνεται χρόνος, γιατί τα πράγματα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που ζούμε σήμερα, με τους δύο πολέμους και την τεράστια ενεργειακή κρίση, πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές ρόλο παίζουν, προφανώς, οι χώρες και η ισχύς τους, αλλά και οι ηγέτες.

«Έχουμε έναν Έλληνα πρωθυπουργό που εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια βρίσκεται διαρκώς σε όλες τις ζυμώσεις και στο τραπέζι των μεγάλων ευρωπαϊκών αποφάσεων. Και είναι ένας πρωθυπουργός που έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης, γνωρίζει τους συσχετισμούς, τον ακούνε και τον σέβονται. Και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κρίνονται αποφάσεις και ζητήματα που επηρεάζουν και το μέλλον της χώρας μας», ανέφερε.

Συνέχισε δε, αναφέροντας τρία παραδείγματα.

«Το ένα είναι η ενέργεια και η ακρίβεια. Πήγε ο πρωθυπουργός και ζήτησε να είναι θέμα συζήτησης σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο επηρεάζει την τσέπη όλων των Ευρωπαίων πολιτών και, σαφέστατα, και της χώρας μας, τον αγρότη, την επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό. Ζήτησε, λοιπόν, μια κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση και επιδίωξε να ανοίξει συζήτηση για πρόσθετα μέτρα και ευελιξία, γιατί καμία κυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και αυτό που ζήτησε ο πρωθυπουργός, να μπει ως θέμα συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής, μπήκε στα συμπεράσματα και είναι μια καλή αρχή. Πλέον η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα.

Το δεύτερο ζήτημα είναι το μεταναστευτικό. Θυμάστε τι ζήσαμε κι εμείς εδώ το 2020 στον Έβρο, με τη συντονισμένη προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, την οποία διαχειριστήκαμε με επιτυχία ως χώρα. Όπως είπε, όμως, ο πρωθυπουργός, δεν γίνεται, όταν συμβαίνουν τέτοιες οργανωμένες απόπειρες μεταναστευτικής πίεσης, να μην μπορεί μια χώρα να πάρει έκτακτα μέτρα, όπως να αναστείλει τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου ή να ζητήσει έκτακτη βοήθεια. Και αυτό το ζήτημα του μεταναστευτικού, το οποίο κατέθεσε η χώρα μας ως πρόταση, έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και το τρίτο είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στη Σύνοδο αυτή. Δηλαδή τα χρήματα που έχουν να πάρουν οι χώρες για την επόμενη επταετία, από το 2028 μέχρι το 2034, και τα οποία αφορούν έργα, υποδομές, νοσοκομεία, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Και ως προς αυτά τα κονδύλια, ο πρωθυπουργός διαφώνησε με τις μειώσεις και, μαζί με άλλα κράτη-μέλη, συνδιαμόρφωσε μια κοινή γραμμή».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν πόση σημασία έχει, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να έχουμε έναν πρωθυπουργό με στιβαρή παρουσία, που όχι απλώς παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει και βγαίνει μπροστά. Και, επειδή μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, να προβληματιστούν αν η διεθνής παρουσία ενός πρωθυπουργού έχει αξία ή όχι. Αν, για παράδειγμα, ήταν ο κύριος Τσίπρας εκεί, θα είχε την ίδια επιρροή; Αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, θα είχε τα ίδια αποτελέσματα;

Νομίζω πως όχι, και αυτό νομίζω ότι το ξέρουν πολύ καλά και όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και όσοι δεν την ψηφίζουν. Και αυτό έχει σημασία, γιατί η παρουσία της χώρας μας, διά του πρωθυπουργού, στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά τη δύναμη και τις δυνατότητες της χώρας μας. Όσο περισσότερο είμαστε σε θέση να επηρεάζουμε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, τόσο περισσότερο πετυχαίνουμε πράγματα για τη χώρα μας».