ΠΑΣΟΚ: Στόχος η διατήρηση της συσπείρωσης μετά τη συγκέντρωση στο Αιγάλεω

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να διατηρήσει τη συσπείρωση και να διευρύνει την απήχησή του μετά τη μαζική συγκέντρωση στο Αιγάλεω.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος σχεδιασμού για μεγαλύτερη παρουσία του κόμματος σε λαϊκές συνοικίες της Αττικής με ιστορικά ισχυρά ερείσματα.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται σε κοινωνικά ζητήματα όπως ακρίβεια, στεγαστικό και δημόσια υγεία, συνδέοντας το παρελθόν με τα σημερινά προβλήματα.

Αναμένεται σύντομα η επίσημη προσχώρηση της ανεξάρτητης βουλευτού Μυρτώς Κοροβέση στο ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, και στοχεύει σε συνεχή ενεργοποίηση των μελών και διεύρυνση της κοινωνικής βάσης. Snapshot powered by AI

Να αξιοποιήσει τη δυναμική που αποτυπώθηκε στη χθεσινή μαζική συγκέντρωση στο Αιγάλεω θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να στρέφει πλέον την προσοχή της στη διατήρηση της συσπείρωσης και στη διεύρυνση της απήχησης του κόμματος σε κοινωνικές ομάδες που παραδοσιακά συνδέονται με τη δημοκρατική παράταξη, αλλά και σε πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια απομακρύνθηκαν από αυτήν.

Η εκδήλωση για τη συμπλήρωση 45 ετών από την ιστορική εκλογική νίκη του 1981 εξελίχθηκε σε μια επίδειξη οργανωτικής κινητοποίησης, με το κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» να γεμίζει, τον κόσμο να φτάνει μέχρι τον δρόμο και τα συνθήματα για εκλογική νίκη να κυριαρχούν.

Η μαζική συμμετοχή και ο έντονος παλμός της συγκέντρωσης προσφέρουν στη Χαριλάου Τρικούπη μια εικόνα ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και της εκλογικής βάσης, την οποία η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει το επόμενο διάστημα.

Άλλωστε, η κινητοποίηση στο Αιγάλεω δεν αποτέλεσε μια απλή επετειακή εκδήλωση, αλλά εντάχθηκε στον ευρύτερο σχεδιασμό για μεγαλύτερη παρουσία του κόμματος στην Αττική, με ιδιαίτερη έμφαση στις λαϊκές συνοικίες και στις περιοχές όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε ιστορικά ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά ερείσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η ανεξάρτητη βουλευτής (προερχόμενη από ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες), Μυρτώ Κοροβέση, συνεπώς η επίσημη ανακοίνωση προσχώρησής της στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα.

Επανασύνδεση με την κοινωνική βάση και ανοίγματα πέρα από το ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να απευθυνθεί στις κοινωνικές ομάδες που αποτέλεσαν ιστορικά τη βάση της δημοκρατικής παράταξης, επιχειρώντας να συνδέσει την παρακαταθήκη του 1981 με τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας.

Η ακρίβεια, το στεγαστικό, η κατάσταση στη δημόσια υγεία και την παιδεία, αλλά και οι κοινωνικές ανισότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να προσδώσει σύγχρονο πολιτικό περιεχόμενο στο αίτημα της «Αλλαγής».

Το κάλεσμα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο παραδοσιακό ακροατήριο του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε και στους δημοκρατικούς πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και στους προοδευτικούς ψηφοφόρους που αναζητούν εναλλακτική πολιτική εκπροσώπηση.

Πρόκειται για μια κατεύθυνση που συνδέεται με τον στόχο της διεύρυνσης της κοινωνικής και εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία του να επιμένει ότι διεκδικεί την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, η χθεσινή ομιλία είχε ελάχιστες και κυρίως έμμεσες αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα, παρά την ιδιαίτερα οξυμένη αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται έτσι η Χαριλάου Τρικούπη να επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από την τακτική των συνεχών αντιπαραθέσεων και ανακοινώσεων, στην οποία είχαν παρασυρθεί και τα δύο κόμματα τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να επικεντρωθεί στην κριτική προς την κυβέρνηση και στην παρουσίαση της πολιτικής πρότασης του κόμματός του, χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Συνέχεια με νομοθετικές πρωτοβουλίες

Πέρα από την οργανωτική κινητοποίηση, η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να διατηρήσει στο προσκήνιο και την προγραμματική της δραστηριότητα, προβάλλοντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ως βασικό στοιχείο της αντιπολιτευτικής της στρατηγικής.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η νέα παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με την οποία κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει άμεσα στη Βουλή προς συζήτηση την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που παρουσίασε πρόσφατα το ΠΑΣΟΚ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια από τις βασικές προγραμματικές προτεραιότητες του κόμματος, το οποίο επιδιώκει να αναδείξει τις διαφορές του από την κυβερνητική πολιτική σε ένα ζήτημα που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, στις επόμενες παρεμβάσεις του αναμένεται να διατηρηθεί η έμφαση στο κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, το ζητούμενο μετά τη χθεσινή συγκέντρωση είναι η κινητοποίηση των μελών και των φίλων του κόμματος να αποκτήσει συνέχεια, τόσο μέσα από την καθημερινή πολιτική δραστηριότητα όσο και μέσα από την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στις τοπικές κοινωνίες.

Η επιδίωξη είναι το κλίμα που διαμορφώθηκε στο Αιγάλεω να μην περιοριστεί σε μια επιτυχημένη επετειακή συγκέντρωση, αλλά να αποτελέσει αφετηρία για την ενίσχυση της οργανωτικής παρουσίας και την επανασύνδεση της παράταξης με ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια.

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