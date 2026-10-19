Κυβερνητικές πηγές: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα της ακροδεξιάς

Snapshot Η κυβέρνηση αποκλείει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα της ακροδεξιά ή του λαϊκισμού.

Κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για αναζήτηση «κρυφών ατζεντών» στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ίδιο αποκλείει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να αποκλείσει συνεργασίες με κόμματα της Αριστεράς, όπως η περίπτωση της κας Κωνσταντοπούλου και βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Νέα Δημοκρατία έχει ως μοναδικό στόχο την αυτοδυναμία, χωρίς περιθώρια παρερμηνείας. Snapshot powered by AI

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν:

«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν ”κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι ”μεταγραφές” στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Και υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές:

«Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».

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