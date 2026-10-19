Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχές στην ηγεσία της ΕΛΑΣ για την ημέρα της Αστυνομίας

Μήνυμα Μητσοτάκη για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου

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Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχές στην ηγεσία της ΕΛΑΣ για την ημέρα της Αστυνομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ευχές στην πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την Ημέρα της Αστυνομίας.
  • Η εορτή τιμάται στις 20 Οκτωβρίου, ημέρα που έχει οριστεί από την Πολιτεία για την αναγνώριση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η Ημέρα της Αστυνομίας συνδυάζεται με τη μνήμη του προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
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Τις ευχές του στην πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και της μνήμης του προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

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Η εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και του προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

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Η 20ή Οκτωβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Χρυσοχοΐδης: «Η ασφάλεια είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα» – Το στοίχημα για τις γειτονιές

Στην ανάγκη διαρκούς εξέλιξης και προσαρμογής της Αστυνομίας στις σύγχρονες απαιτήσεις, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και τον προστάτη του Σώματος, 'Αγιο Αρτέμιο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος και τον περιορισμό της οπαδικής βίας, ενώ αναφέρθηκε, επίσης, στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η ασφάλεια αποτελεί «ένα δημοκρατικό δικαίωμα, ένα συνταγματικό δικαίωμα» και κάλεσε την ηγεσία και το προσωπικό της ΕΛΑΣ να συνεχίσουν την προσπάθεια για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι το 2026 και το 2027 να μπορούν οι πολίτες, τα παιδιά και οι οικογένειές τους να κυκλοφορούν στις γειτονιές τους ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς φόβο.

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει πλέον ανεξιχνίαστη υπόθεση στον συγκεκριμένο τομέα, αποδίδοντας τα αποτελέσματα στην καλύτερη οργάνωση, στη σωστή διαχείριση του προσωπικού και στην αξιοποίηση ικανών στελεχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και των επιστημόνων που αξιοποιούν ψηφιακά ευρήματα για την εξιχνίαση εγκλημάτων.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, επισημαίνοντας ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η ταυτοποίηση των φιλάθλων, η νέα νομοθεσία και οι κάμερες στα γήπεδα συνέβαλαν στον περιορισμό των μαζικών επεισοδίων.

Για την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι καθημερινά περίπου 120 θύματα καλούν την 'Αμεση Δράση για να καταγγείλουν σχετικά περιστατικά, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας τους και της ενθάρρυνσης περισσότερων θυμάτων να απευθύνονται στις Αρχές.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους, έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει συμβάλει στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ πέρυσι σώθηκαν, όπως ανέφερε, 145 έως 146 ζωές.

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε το έργο των αστυνομικών και επανέλαβε ότι προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε γειτονιά.

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