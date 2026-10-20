Μητσοτάκης: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, Μαρία Λεπτίν

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της έρευνας και τη στήριξη των επιστημόνων 

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μητσοτάκης: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, Μαρία Λεπτίν
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Πρόε του ERC, Μαρία Λεπτίν, για την ενίσχυση της έρευνας αιχμής στην Ελλάδα.
  • Η Ελλάδα αύξησε τις δαπάνες έρευνας κατά 55% από το 2019, φτάνοντας τα 3,62 δισ. ευρώ το 2024, και τους ερευνητές κατά 30%.
  • Παρά την πρόοδο, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ERC παραμένει χαμηλή και σχεδιάζονται παρεμβάσεις για την υποστήριξη νέων ερευνητών και τη χρηματοδότηση υψηλής αξιολόγησης προτάσεων.
  • Προωθείται η δημιουργία αυτοτελούς Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας για καλύτερο συντονισμό και περιορισμό του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων.
  • Η Ελλάδα υποστηρίζει την αύξηση προϋπολογισμού και την επιστημονική αυτονομία του ERC και επιδιώκει να προσελκύσει κορυφαίους επιστήμονες στη χώρα για την αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων.
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Συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), καθηγήτρια Μαρία Λεπτίν, πραγματοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση της έρευνας αιχμής στην Ελλάδα, η στήριξη των επιστημόνων και η διεύρυνση της ελληνικής συμμετοχής στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του ERC ως διεθνούς προτύπου ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης, με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία. Παρουσίασε την πρόοδο της Ελλάδας από το 2019, με την αύξηση των δαπανών έρευνας κατά 55% φθάνοντας τα 3,62 δισ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αριθμός των ερευνητών ενισχύθηκε κατά 30%, στους 50.900 σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρηματικές δαπάνες έρευνας αυξήθηκαν κατά 84%, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή νέας γνώσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστροφή επιστημονικού δυναμικού, στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και στις νέες ερευνητικές υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «Pharos».

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Σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι, παρά τις ισχυρές ελληνικές επιδόσεις στο «Horizon Europe», η συμμετοχή στο ERC παραμένει χαμηλότερη των δυνατοτήτων της χώρας. Παρουσιάστηκαν σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για την προετοιμασία υποψηφίων, την καθοδήγηση νέων ερευνητών, τη χρηματοδότηση προτάσεων υψηλής αξιολόγησης που δεν εξασφαλίζουν ευρωπαϊκούς πόρους και τη βελτίωση των όρων υποδοχής επιστημόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Παράλληλα, αναφορά έγινε στον σχεδιασμό αυτοτελούς Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, για αποτελεσματικότερο συντονισμό και περιορισμό του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ένα ισχυρό ERC στο επόμενο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, με αυξημένο προϋπολογισμό και διασφαλισμένη επιστημονική αυτονομία. Παράλληλα, επιδιώκει σταθερή συνεργασία με το ERC για την αξιοποίηση καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέπουν σε περισσότερους κορυφαίους επιστήμονες να επιλέγουν την Ελλάδα για την έρευνά τους.

Στόχος είναι η επένδυση στη γνώση να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση μεγάλων διεθνών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης.

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