Πλεύρης: Άμεση αποσυμφόρηση των δομών στέγασης μεταναστών σε Λέρο και Κω - Νέα έργα για τη λειψυδρία

Snapshot Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε άμεση αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας μεταναστών σε Λέρο και Κω μέσω επιστροφών και πτήσεων charter.

Στη Λέρο περιορίζεται το ωράριο εξόδου από τη δομή μεταναστών και ανανεώνονται οι συμβάσεις εργαζομένων για τη λειτουργία της.

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, έχουν διατεθεί κονδύλια ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης στη Λέρο.

Στην Κω εγκαινιάστηκαν τρεις νέοι αθλητικοί θόλοι με χρηματοδότηση 1,7 εκατ. ευρώ και εγκρίθηκαν έργα υποδομών άνω των 10 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε για προτεραιότητα στην έγκριση έργων στο Πυλί και κάλεσε τον δήμο να επιταχύνει τις μελέτες. Snapshot powered by AI

Άμεση αποσυμφόρηση της Λέρου και της Κω από τον αριθμό μεταναστών που μένουν στο νησί, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την επίσκεψή του στα νησιά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν διατεθεί κονδύλια για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ενώ στην Κω εγκαινιάστηκαν και τρεις νέοι θόλοι, ως αυτονόητης αναγνώρισης της πίεσης που έχει δεχτεί η κοινωνία από το μεταναστευτικό πρόβλημα.

Λέρος: Περιορίζεται το ωράριο εξόδου από τη Δομή Μεταναστών

Κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Λέρου, Τιμόθεο Κωττάκη, ο Θάνος Πλεύρης εξέτασε την πορεία των χρηματοδοτούμενων έργων και τις ανάγκες του νησιού. Όπως επισήμανε, έχουν ήδη διατεθεί επιχορηγήσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της υποστήριξης προς την τοπική κοινωνία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με προβλεπόμενη επιχορήγηση περίπου 6 εκατ. ευρώ για δύο σύγχρονες μονάδες αφαλάτωσης.

Κατά την επίσκεψή του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου, ο υπουργός ανακοίνωσε τον περιορισμό του ωραρίου κατά το οποίο οι διαμένοντες μπορούν να βρίσκονται εκτός της δομής, με υποχρέωση επιστροφής νωρίτερα. Η παρέμβαση ανταποκρίνεται σε αίτημα της δημοτικής αρχής, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και την ομαλή καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία της δομής. Κατά την παραμονή του στη δομή, ο Θάνος Πλεύρης συνομίλησε επίσης με μετανάστες που διαμένουν εκεί, εξηγώντας τους το νέο νομικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ.

Αποσυμφόρηση των νησιών

Ο υπουργός Μετανάστευσης έθεσε ως άμεσο στόχο την αποσυμφόρηση των δομών που υπάρχουν στα νησιά μέσω της διαδικασίας επιστροφών. Όπως ανέφερε, ξεκινούν πτήσεις charter για την επιστροφή όσων έχουν απορριφθεί τα αιτήματα ασύλου τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής με οικονομικά κίνητρα. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι επιστροφές έχουν ήδη ξεπεράσει τις 6.000, με στόχο την περαιτέρω αύξησή τους.

Κως: Έργα υποδομών ύψους 10 εκατ. ευρώ

Στην Κω, ο Θάνος Πλεύρης εγκαινίασε τρεις νέους αθλητικούς θόλους, στην Κέφαλο, στο Ζηπάρι και στην πόλη της Κω. Η συνολική χρηματοδότηση των έργων ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ και προέρχεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι τα ανταποδοτικά έργα αποτελούν αυτονόητη αναγνώριση της επιβάρυνσης που έχουν υποστεί οι τοπικές κοινωνίες από το μεταναστευτικό. Όπως ανέφερε, στην Κω έχουν ήδη εγκριθεί έργα συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν δημοτικά οχήματα, οδικές υποδομές, σχολεία και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις.

Αναφορά έγινε και στο Πυλί, για το οποίο ο κ. Πλεύρης δεσμεύτηκε ότι κάθε σχετική πρόταση έργου θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα και θα εγκρίνεται στην πρώτη αρμόδια επιτροπή. Παράλληλα, κάλεσε τον δήμο να επιταχύνει τις μελέτες.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά της Κω, επισημαίνοντας ότι θα μπορούν να αθλούνται όλο τον χρόνο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, με ευκαιρίες αντίστοιχες εκείνων που έχουν τα παιδιά στις μεγάλες πόλεις.

Τον υπουργό συνόδευαν ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπύρος Σταθούλης, ο διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Γιάννης Φραγκούλης, καθώς και ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς.

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