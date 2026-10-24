«Νεο-αριστερές» αντιδράσεις για τη στάση Αχτσιόγλου ως στέλεχος της ΕΛΑΣ

Snapshot Η Νέα Αρισρά εκφράζει κριτική για τη στάση τηςφης Αχόγλου σχετικά με την κοινοβουλευτική της παρουσία και την αμφισβήτηση της χρησιμότητάς της στη Βουλή.

Η Αχτσιόγλου δήλωσε ότι δεν θεωρούσε χρήσιμη την παρουσία της στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κλιμάκωνε τις επιθέσεις της στην κοινωνία και τους εργαζόμενους.

Η Νέα Αριστερά αμφισβητεί την πολιτική επιλογή της Αχτσιόγλου να στηρίξει την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας ερωτήματα για τη συμβατότητα των προγραμματικών θέσεων της ΕΛΑΣ με τις παραδοσιακές θέσεις της Αριστεράς.

Στελέχη της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν διαφωνίες με τις θέσεις της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τους έμμεσους φόρους, την αγορά εξοπλιστικών από το Ισραήλ και τη δημοσιονομική πολιτική.

Η Νέα Αριστερά ζητά διευκρινίσεις για το αν οι θέσεις της ΕΛΑΣ ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και τις αρχές της Αριστεράς. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς προκαλούν οι τοποθετήσεις της Έφης Αχτσιόγλου, η οποία έχει πλέον ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, με στελέχη της Νέας Αριστεράς να αμφισβητούν τόσο τη στάση της απέναντι στην κοινοβουλευτική παρουσία της Αριστεράς όσο και την πολιτική κατεύθυνση που προτείνει.

Αφορμή αποτέλεσε η σημερινή τηλεοπτική συνέντευξη της Έφης Αχτσιόγλου, κατά την οποία ανέφερε ότι δεν έβλεπε τον εαυτό της «να έχει χρησιμότητα [στη Βουλή] έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα».

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη αποστροφή, πηγές της Νέας Αριστεράς υποστηρίζουν ότι η πρώην βουλευτής ουσιαστικά παραδέχθηκε πως δεν θεωρούσε χρήσιμη την παρουσία της στις κοινοβουλευτικές μάχες, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημειώνουν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κλιμάκωνε την επίθεσή της στους εργαζόμενους και στην ελληνική κοινωνία.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Έφη Αχτσιόγλου εμφανίζεται να αμφισβητεί τη χρησιμότητα της ύπαρξης μιας μαχητικής αριστερής φωνής στη Βουλή, αλλά και της ίδιας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, στη συγκρότηση της οποίας είχε συμμετάσχει προσωπικά μαζί με άλλους βουλευτές.

Αιχμές για το κάλεσμα στήριξης στον Τσίπρα

Η κριτική, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ζήτημα της κοινοβουλευτικής παρουσίας, καθώς η Νέα Αριστερά στρέφει τα βέλη της και προς την πολιτική επιλογή της Έφης Αχτσιόγλου να στηρίξει την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Με αφορμή την πρόσκλησή της προς τη Νέα Αριστερά να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, πηγές του κόμματος θέτουν σειρά ερωτημάτων για τις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ και κατά πόσο αυτές συμβαδίζουν με τις παραδοσιακές θέσεις της Αριστεράς.««Θα προέτρεπα τους παλιούς μου συντρόφους όπως και κάθε πολίτη να στηρίξει την ΕΛ.Α.Σ. Θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση που έχουμε απέναντι σε ένα καθεστώς που είναι βαθιά προβληματικό και μπορεί αξιόπιστα να φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των εργαζομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΝΕΑΡ επικαλούνται τις θέσεις που της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη μη μείωση των έμμεσων φόρων, την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική.

«Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε εάν θεωρεί πως οι θέσεις της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, την μη μείωση των έμμεσων φόρων, την αγορά εξοπλιστικών από το Ισραήλ και τον απόλυτο σεβασμό του δημοσιονομικού χώρου και οικονομικού μίγματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, συμβαδίζουν με τις θέσεις της Αριστεράς και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές της Νέας Αριστεράς.

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