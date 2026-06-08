Δραγασάκης: Ανεξαρτητοποιήθηκε από ΣΥΡΙΖΑ - Θα συμβάλλω στον διάλογο Αριστεράς- Προοδευτικού χώρου

Επιστρέφει στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος βουλευτής, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα, Γιάννης Δραγασάκης, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την ορκωμοσία του, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Δραγασάκης γνωστοποίησε την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ότι στο εξής θα θητεύσω ως ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς.

Ο κ. Δραγασάκης έθεσε ως βασική επιδίωξή του να συμβάλλει στη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

«Από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Δραγασάκης σε δήλωσή του.

«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Εφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά. Πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά.

»Παράλληλα, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα» υπογραμμίζει.

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