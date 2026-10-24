Η...ταινία του Τσίπρα: Κάθε Σάββατο θα προτείνει ταινία με βάση την επικαιρότητα – Τι διάλεξε σήμερα

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά νέα συνήθεια προτείνει κάθε Σάββατο μια ταινία βασισμένη στην επικαιρότητα.

Στην πρώτη του πρόταση επέλεξε την ταινία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, συνδέοντάς την με πρόσφατα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα.

Αναφέρθηκε σε τρεις υποθέσεις της εβδομάδας: φοροδιαφυγή σε αλυσίδα εστίασης, χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και επιδότηση σε εταιρεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να σχολιάσει την επικαιρότητα μέσω κινηματογραφικών αναφορών που σχετίζονται με θέματα εξουσίας και διαφθοράς. Snapshot powered by AI

Έναν διαφορετικό τρόπο να σχολιάζει την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα εγκαινιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κάθε Σάββατο θα προτείνει στους διαδικτυακούς του φίλους μία κινηματογραφική ταινία, με αφορμή τα γεγονότα της εβδομάδας.

Την αρχή έκανε σήμερα, Σάββατο (24/10), επιλέγοντας μία από τις πιο γνωστές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, τον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες.

«Έχετε ακούσει τη φράση "Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες"; Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του.

Όπως εξήγησε, «με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου», προσθέτοντας με νόημα: «Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική. Είναι;».

Από τη φοροδιαφυγή και το μπάσκετ μέχρι τις επιδοτήσεις

Στο πρώτο βίντεο της νέας αυτής σειράς, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να αναφέρεται σε τρεις ειδήσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα της εβδομάδας.

«Σάββατο σήμερα. Ωραία μέρα για σινεμά. Από σήμερα και κάθε Σάββατο θα σχολιάζω την επικαιρότητα της εβδομάδας, προτείνοντάς σας μια κινηματογραφική ταινία», αναφέρει αρχικά.

Στη συνέχεια παραθέτει τρεις χαρακτηριστικές ειδήσεις: Την υπόθεση φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας σε αλυσίδα εστίασης, τις καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς και την επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ που, σύμφωνα με την αναφορά του, έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία.

Αφού απαριθμεί τις τρεις υποθέσεις, ο Αλέξης Τσίπρας καταλήγει στην κινηματογραφική του πρόταση.

«Δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!», αναφέρει, κλείνοντας το βίντεο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να συνδέσει τον πολιτικό σχολιασμό με τον κινηματογράφο, επιλέγοντας για την πρεμιέρα μια ταινία με κεντρικά θέματα την εξουσία, τη διαφθορά και τις παρασκηνιακές συναλλαγές.

Διαβάστε επίσης