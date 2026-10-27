Ο Μητσοτάκης στο Κιλκίς με φόντο τα έργα, την παραγωγή και το πολιτικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου

 Η περιοδεία Μητσοτάκη, τα εργοτάξια και το στοίχημα της περιφέρειας

Κώστας Τσιτούνας

Ο Μητσοτάκης στο Κιλκίς με φόντο τα έργα, την παραγωγή και το πολιτικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Κιλκίς για να επιθεωρήσει έργα υποδομών, παραγωγικές μονάδες και δομές κοινωνικής φροντίδας.
  • Η αναβάθμιση του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα στοχεύει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της περιοχής.
  • Παραμένουν εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση του άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, με ζητήματα χρονοδιαγράμματος και χρηματοδότησης.
  • Η περιοδεία στοχεύει στην ανάδειξη των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην περιφέρεια και στην προώθηση επενδύσεων και παραγωγικής δραστηριότητας.
  • Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στο Νέο Αγιονέρι και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.
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Οδικές υποδομές, εξαγωγικές επιχειρήσεις και κοινωνική πρόνοια στο επίκεντρο της σημερινής περιοδείας του πρωθυπουργού. Στις 13:00 η ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στο Νέο Αγιονέρι.

Στο Κιλκίς μεταβαίνει σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πρόγραμμά του να συνδυάζει επισκέψεις σε έργα υποδομών, παραγωγικές μονάδες και δομές κοινωνικής φροντίδας, πριν από την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Στις 11:15 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί σε παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής και στον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στα έργα αναβάθμισης του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι. Στις 13:00 θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι, όπου έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση.

Το στοίχημα των υποδομών

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίσκεψη στο εργοτάξιο Άσσηρος – Νέα Σάντα, καθώς η αναβάθμιση του οδικού δικτύου συνδέεται με την οδική ασφάλεια, τη μεταφορά εμπορευμάτων και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ολοκλήρωση του ευρύτερου άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη. Πρόσφατη παρέμβαση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έθεσε το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος για τα υπόλοιπα τμήματα και της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων.

Το πολιτικό μήνυμα

Η παρουσία του πρωθυπουργού προσφέρει στην κυβέρνηση την ευκαιρία να αναδείξει τις παρεμβάσεις της στην περιφέρεια, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις, στις υποδομές και στην παραγωγική δραστηριότητα. Το ζητούμενο, ωστόσο, για τις τοπικές κοινωνίες είναι η μετατροπή των έργων και των σχεδιασμών σε μετρήσιμα αποτελέσματα, με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορατές αλλαγές στην καθημερινότητα.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί και στην ομιλία του στο Νέο Αγιονέρι, όπου αναμένεται να αποτυπωθούν οι κυβερνητικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 18:00 θα παραστεί στην τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου και θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη. Την Τετάρτη θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

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