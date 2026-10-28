Ελλάδα - Αίγυπτος: Νέα συνομιλία υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Μεσόγειο

Snapshot Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μπαντρ Αμπντελατί συζήτησαν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Η συνομιλία επικεντρώθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών και στην επιβεβαίωση της σταθερότητας των δεσμών τους.

Έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Τις εξελίξεις στην περιοχή και τη συνεργασία Αθήνας-Καΐρου εξέτασαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί, σε νέα τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Όπως γνωστοποίησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω του Χ, βασικό αντικείμενο της συνομιλίας αποτέλεσε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου. Οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη σταθερότητα των δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες.

Ειδικότερα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

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