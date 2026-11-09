Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Luca Niculescu, τον οποίο συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, καθώς και της παροχής από την Ελλάδα στη Ρουμανία τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού υπηρεσιών του κράτους.

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