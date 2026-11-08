«Αποκαταστάθηκε μια ιστορική αδικία» - Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου

Ο Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την ιστορία της Μονής, τα έργα αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά του 2010 και ξεναγήθηκε στους χώρους της

Μιχάλης Παπαδάκος

«Αποκαταστάθηκε μια ιστορική αδικία» - Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου
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  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, όπου επεστράφησαν κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί το 1917.
  • Ο Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την ιστορία της Μονής, τα έργα αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά του 2010 και ξεναγήθηκε στους χώρους της.
  • Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επιστροφή των κειμηλίων ως αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της προσπάθειας επιστροφής των υπολοίπων κλεμμένων κειμηλίων.
  • Τον Μητσοτάκη συνόδευαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της κυβέρνησης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τις Σέρρες.
  • Η επίσκεψη υπογράμμισε τη σημασία της Μονής για τη Μακεδονία και την Ορθοδοξία συνολικά.
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, στην οποία επέστρεψαν κειμήλια μεγάλης αξίας που είχαν αφαιρεθεί το 1917.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη Μονή από την ηγουμένη Φεβρωνία και τις μοναχές και ενημερώθηκε για τη μακρά ιστορία της, το έργο της, όπως και για τα εκτεταμένα έργα αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν την τελευταία τριετία για την αποκατάσταση τμημάτων του συγκροτήματος που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2010.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί το Καθολικό της Μονής, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, τις αίθουσες με τα κειμήλια και τη βιβλιοθήκη της. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. κ. Θεολόγος, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και οι Βουλευτές Σερρών της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Η αντιφώνηση του Πρωθυπουργού προς την ηγουμένη Φεβρωνία

«Δεν αισθάνομαι ότι προσέρχομαι στο μοναστήρι σας ως ευεργέτης, αλλά ως ένας ταπεινός προσκυνητής ο οποίος απλά επιτέλεσε το καθήκον του, που του άρμοζε βάσει του διακριτού μου ρόλου. Πράγματι, απεκατεστάθη μια ιστορική "ανορθογραφία", μια ιστορική αδικία, με την επιστροφή και στο μοναστήρι σας κειμηλίων τα οποία εκλάπησαν από τους Βούλγαρους κατακτητές πριν από έναν και πλέον αιώνα. Γι’ αυτό και αισθάνομαι και εγώ και συμμερίζομαι τη μεγάλη χαρά τη δική σας, της Αδελφότητας σας, αλλά και των χιλιάδων προσκυνητών που προσέρχονται σε αυτό το τόσο σημαντικό, όχι μόνο για τη Μακεδονία αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία, μοναστήρι.

Έτσι και εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας για να επιστραφεί το σύνολο των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς, θα αποτελεί για εμένα μια διαρκή προτεραιότητα. Έγινε, όμως, ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα και είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα έχει συνέχεια. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια και για την πολύ θερμή σας υποδοχή».

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