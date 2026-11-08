Ο Μητσοτάκης από πίστα Σερρών: «Να τρέχουμε σε πίστες με ασφάλεια κι όχι στους δρόμους»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την πίστα Σερρών και οδήγησε με αγωνιστική Porsche, συζητώντας για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση των 11,16 εκατ. ευρώ που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Η χρηματοδότηση προβλέπει επέκταση και επανασχεδιασμό της πίστας, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, αναβάθμιση εξοπλισμού και πλήρη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Με την ολοκλήρωση των έργων, η πίστα Σερρών θα επιδιώξει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B, ώστε να φιλοξενήσει σημαντικούς διεθνείς αγώνες αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη προώθησης της κουλτούρας ασφαλούς οδήγησης στους νέους και υπογράμμισε τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Στη συνέχεια της επίσκεψης του στις Σέρρες, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους, θα παραστεί σε θρησκευτικές εκδηλώσεις και θα επισκεφθεί κεντρικά σημεία και το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα (8/11) νωρίς το πρωί επισκέφθηκε τον Αυτοκινητόδρομιο (πίστα) Σερρών, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τους βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Τον υποδέχθηκε η Δήμαρχος Σερρών και Πρόεδρος του φορέα Βαρβάρα Μητλιάγκα, όπου μαζί με τα μέλη της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις της πίστας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα συζήτησε μαζί τους τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην πίστα και για τη χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

Το μήνυμα του Μητσοτάκη

«Είναι πολύ ωραία, πολύ φιλική πίστα και για ερασιτέχνες οδηγούς» είπε μετά την εμπειρία που είχε στην πίστα με μια αγωνιστική Porsche ο κ. Μητσοτάκης και ως οδηγός και ως συνοδηγός.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την αναγκαιότητα να περάσει και στους νέους η κουλτούρα για ασφαλή οδήγηση, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται έχει αποφέρει καρπούς καθώς έχουν μειωθεί τα τροχαία δυστυχήματα.

«Να τρέχουμε σε πίστες με ασφάλεια κι όχι στους δρόμους» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση €11.160.000

Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

Πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στις Σέρρες

Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Σερρών.

Και στη συνέχεια θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία και τη λιτανεία για τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων των Σερρών, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το κέντρο της πόλης των Σερρών.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά.