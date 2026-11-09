Μητσοτάκης από τις Σέρρες: Το πατριωτικό πρόσημο, το αγροτικό πρόβλημα και τα μηνύματα στο εσωτερικό

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες δεν ήταν μια ακόμη επίσκεψη στην περιφέρεια με αντικείμενο την προβολή κυβερνητικών έργων και τοπικών παρεμβάσεων. Είχε σαφές πολιτικό περιεχόμενο, συγκεκριμένους συμβολισμούς και μηνύματα που απευθύνονταν τόσο στην κοινωνία όσο και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Άλλωστε, οι Σέρρες δεν είναι μια τυχαία εκλογική περιφέρεια. Είναι ο τόπος που συνδέεται ιστορικά με την οικογένεια Καραμανλή και αποτελεί ένα από τα παραδοσιακά πολιτικά προπύργια της ΝΔ. Υπό αυτή την έννοια, η παρουσία του πρωθυπουργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά τρόπους να περιορίσει τις διαρροές προς τα δεξιά και να αποκαταστήσει τους διαύλους επικοινωνίας με ψηφοφόρους που εμφανίζουν σημάδια αποστασιοποίησης.

Δεν είναι, άλλωστε, άσχετη η χρονική ακολουθία. Προηγήθηκε η περιοδεία στη Μεσσηνία, την εκλογική περιφέρεια του Αντώνη Σαμαρά, και ακολούθησε η επίσκεψη στις Σέρρες. Δύο περιοχές με ισχυρό συμβολικό φορτίο για τη Νέα Δημοκρατία και δύο σταθμοί που εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσέγγισης της παραδοσιακής δεξιάς εκλογικής βάσης.

Το μήνυμα της απουσίας Καραμανλή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η σύνθεση της συνοδείας του πρωθυπουργού. Στις Σέρρες τον συνόδευσαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Δεν υπήρχε, ωστόσο, στο πλευρό του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Η απουσία του πρώην υπουργού, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, είχε ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου ότι θα απουσίαζε λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό. Συνεπώς, δεν μπορεί να συναχθεί αυτομάτως ότι επρόκειτο για κίνηση πολιτικής αποστασιοποίησης.

Ωστόσο, η εικόνα έχει τη δική της πολιτική σημειολογία. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να εμφανιστεί στη γενέτειρα του καραμανλικού χώρου έχοντας δίπλα του τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της περιοχής, χωρίς την παρουσία του Κώστα Αχ. Καραμανλή. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι το Μαξίμου επιδιώκει να διατηρήσει απευθείας πολιτική επαφή με την τοπική κομματική βάση, χωρίς να εξαρτά την παρουσία του από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Πατριωτισμός με διπλωματικό αποτύπωμα

Το δεύτερο επίπεδο της επίσκεψης αφορά το πατριωτικό πρόσημο που επιχείρησε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσία του. Με αφορμή την επιστροφή των 53 εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, ο πρωθυπουργός μίλησε για μια πατριωτική πολιτική που αποδεικνύει ότι «η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της υψηλό και η φωνή της δυνατή».

Η επιλογή των συγκεκριμένων διατυπώσεων έχει ενδιαφέρον. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να συνδέσει τον πατριωτισμό με τη διπλωματική ισχύ, τη διεκδίκηση και τα απτά αποτελέσματα, στέλνοντας ένα μήνυμα σε ένα ακροατήριο που συχνά αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τη γραμμή της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα.

Είναι μια προσπάθεια να αντιπαρατεθεί στην αντίληψη ότι ο πατριωτισμός εκφράζεται αποκλειστικά μέσα από υψηλούς τόνους και συγκρουσιακή ρητορική. Και αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία στον απόηχο των συζητήσεων για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και των παρεμβάσεων πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ.

Το αγροτικό μέτωπο παραμένει ανοιχτό

Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη της περιοδείας. Αυτή που δεν αφορά τους συμβολισμούς αλλά την καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των ανθρώπων της παραγωγής.

Η συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει συνολικά ο πρωτογενής τομέας. Το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εκκρεμότητες στις ενισχύσεις, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δυσκολίες στην κτηνοτροφία συνθέτουν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.

Οι αγρότες δεν αρκούνται πλέον σε διαπιστώσεις και αναγνώριση των δυσκολιών τους. Ζητούν συγκεκριμένες λύσεις, σαφή χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις. Το γεγονός ότι μετά τη συνάντηση εκφράστηκε δυσαρέσκεια από την πλευρά των εκπροσώπων τους δείχνει ότι η κυβερνητική προσπάθεια προσέγγισης του αγροτικού κόσμου δεν έχει ακόμη αποδώσει τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε το Μαξίμου.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία. Η ΝΔ διατηρεί παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς με την περιφέρεια και τον αγροτικό κόσμο. Όταν όμως η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε αίσθημα εγκατάλειψης, οι κομματικές αναφορές και οι ιστορικοί δεσμοί δεν αρκούν για να διατηρήσουν αυτονόητες πολιτικές συμμαχίες.

Η επιχείρηση επανασύνδεσης

Η αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 11,16 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και οι αναφορές στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμπλήρωσαν την εικόνα μιας επίσκεψης με αναπτυξιακό και πολιτικό περιεχόμενο.

Το ζητούμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να ξαναμιλήσει σε ένα ακροατήριο που ιστορικά αποτελούσε τον βασικό κορμό της Νέας Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να εκφράζει την παράταξη, να υπερασπίζεται την εθνική γραμμή και να επενδύει στην περιφέρεια.

Από τη Μεσσηνία στις Σέρρες, το μήνυμα είναι σαφές ως προς την κατεύθυνση: το Μαξίμου αναζητά ξανά τους πολιτικούς και κοινωνικούς δεσμούς με την παραδοσιακή βάση της ΝΔ. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η προσπάθεια θα συνοδευτεί από τις αναγκαίες πολιτικές και οικονομικές απαντήσεις στα προβλήματα που τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια.