Μητσοτάκης για τον Μαραθώνιο της Αθήνας: «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της ιστορικής διαδρομής του Μαραθωνίου της Αθήνας που ενώνει το παρελθόν με τη σύγχρονη Ελλάδα.

Υπογράμμισε ότι η αξία δεν είναι μόνο ο τερματισμός, αλλά το πρώτο βήμα και η συμμετοχή στην άσκηση, ανεξαρτήτως απόστασης.

Κάλεσε τους πολίτες να εντάξουν τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους για υγεία και ευεξία, χωρίς να απαιτείται να γίνουν μαραθωνοδρόμοι.

Επισημαίνει ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές ξεκίνησαν από απλές βόλτες στην γειτονιά τους.

Προέτρεψε το κοινό να χειροκροτήσει τους δρομείς του Μαραθωνίου που θα συμμετάσχουν και ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλό τερματισμό. Snapshot powered by AI

Με ανάρτηση στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Μαραθώνιο της Αθήνας, υπογραμμίζοντας τη μοναδική συγκίνηση που προσφέρει η ιστορική διαδρομή και καλώντας τους πολίτες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως παρακολουθεί τη συμβολική «μπλε γραμμή» που συνδέει την αφετηρία του Μαραθωνίου με το Καλλιμάρμαρο, τονίζοντας πως πρόκειται για «μια κλασική διαδρομή που ενώνει την ιστορία μας με τη σύγχρονη Ελλάδα». Παράλληλα, εξέφρασε την ανυπομονησία του για τις δεκάδες χιλιάδες δρομέων από όλο τον κόσμο που θα κατακλύσουν τους δρόμους της πρωτεύουσας.

«Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα»

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συμμετοχής και της προσπάθειας, ανεξαρτήτως της απόστασης που επιλέγει να διανύσει ο καθένας:

«Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα. Είτε τρέχετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε στα 10, είτε στον Μαραθώνιο, κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και για την οικογένειά σας. Μην διστάσετε, λοιπόν, να κάνετε την αρχή. Να σηκωθούμε από τον καναπέ, να βγούμε έξω. Να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε ποδήλατο. Να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις των καθημερινών υποχρεώσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως πάντα μπορεί να βρεθεί χρόνος για λίγη σωματική δραστηριότητα που προσφέρει υγεία και ευεξία, υπενθυμίζοντας πως «δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι μαραθωνοδρόμοι» και ότι ακόμα και οι σπουδαίοι αθλητές ξεκίνησαν από έναν απλό περίπατο στο πάρκο της γειτονιάς τους.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να χειροκροτήσουν τους συμμετέχοντες που θα γεμίσουν με χαμόγελα την Αθήνα το Σαββατοκύριακο, ευχόμενος σε όλους τους δρομείς καλή επιτυχία και καλό τερματισμό.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Στον δρόμο και το γραφείο ακολουθώ την μπλε γραμμή. Είναι η γραμμή που συνδέει την αφετηρία του Μαραθωνίου με το Καλλιμάρμαρο. Και αυτή η συγκίνηση που αισθάνεται κάθε δρομέας, όταν τερματίζει σε αυτόν τον ιερό χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να περιλαμβάνει.

Αύριο περιμένουμε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άντρες από όλο τον κόσμο να νιώσουν αυτή την ξεχωριστή συγκίνηση στον 403ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι η κλασική διαδρομή που ενώνει την ιστορία μας με τη σύγχρονη Ελλάδα.

Όμως θέλω να στείλω και ένα μήνυμα σε όλους. Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα. Είτε τρέχετε στα 5 χιλιόμετρα είτε τρέχετε στα 10 χιλιόμετρα είτε τρέχετε στον Μαραθώνιο, κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και για την οικογένειά σας. Μην διστάσετε λοιπόν να κάνετε το πρώτο βήμα. Να σηκωθούμε από τον καναπέ, να βγούμε έξω, να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Ξέρω καλά ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και το τρέξιμο της καθημερινότητας δεν τελειώνει ποτέ. Όμως πάντα μπορεί να βρεθεί λίγος χρόνος για λίγη άσκηση που προσφέρει υγεία και ευεξία. Και δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι μαραθωνοδρόμοι.

Άλλωστε αυτό που ξεχώρισα πέρυσι από τη γνωριμία μου με αθλητές του Μαραθωνίου είναι ότι όλοι ξεκινούν από μία βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους δρομείς που αυτό το Σαββατοκύριακο θα γεμίσουν με χαμόγελα την Αθήνα και ας κάνουμε το πρώτο βήμα, στην άθληση και στη ζωή μας. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό σε όλους».

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