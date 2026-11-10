Φρέντι Μπελέρης: «Η Αλβανία καταδικάστηκε για την υπόθεσή μου – Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με δικαίωσε»

Snapshot Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δικαίωσε τον Φρέντι Μπελέρη για την παράνομη και παρατεταμένη κράτησή του από την Αλβανία.

Ο Μπελέρης είχε εκλεγεί δήμαρχος Χειμάρρας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2023, αλλά κρατήθηκε από τις 12 Μαΐου με αμφισβητούμενες κατηγορίες, στερώντας του τη δυνατότητα να αναλάβει τη διοίκηση.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση των δικαιωμάτων του και καταδίκασε την Αλβανία, επιδικάζοντας αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικές δαπάνες.

Η υπόθεση αποκαλύπτει προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών της Αλβανίας και πολιτική χειραγώγηση που οδήγησε στη διατήρηση στην εξουσία του δημάρχου που είχε ηττηθεί και στον διορισμό άλλων δημάρχων από την κυβέρνηση.

Ο Μπελέρης τονίζει ότι η καταπάτηση των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας συνεχίζεται και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της λαϊκής βούλησης και δικαστικής δικαίωσης. Snapshot powered by AI

«Η Αλβανία καταδικάστηκε για την υπόθεσή μου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με δικαίωσε για την παράνομη κράτησή μου», τονίζει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντι Μπελέρης

Όπως εξηγεί: «Στις δημοτικές εκλογές της 14ης Μαΐου 2023, οι πολίτες της ιδιαίτερης πατρίδας μου με εξέλεξαν δήμαρχο. Το αλβανικό κράτος, όμως, με είχε φυλακίσει από την Παρασκευή 12 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, με αίολες κατηγορίες. Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, τρεισήμισι χρόνια μετά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε την προσφυγή μου και καταδίκασε την Αλβανία».

Όπως, επίσης, σημειώνει, «συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με την παρατεταμένη κράτησή μου, απορρίπτοντας το σκεπτικό των αλβανικών δικαστηρίων και επισημαίνοντας ότι δεν εξέτασαν ορθά εάν η κράτηση είχε υπερβεί την εύλογη διάρκεια. Παράλληλα, μου επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικές δαπάνες».

Ο κ. Μπελέρης, στην ίδια δήλωσή του, την οποία κοινοποίησε με ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι «η απόφαση αυτή αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών στην Αλβανία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών» και ότι η κράτησή του δεν του στέρησε μόνο την ελευθερία, αλλά και το δικαίωμα να ορκιστεί και να αναλάβει τη διοίκηση του δήμου που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Ταυτόχρονα -προσθέτει- στέρησε από τους πολίτες της Χειμάρρας το δικαίωμα να έχουν τον δήμαρχο που οι ίδιοι εξέλεξαν.

«Η πολιτική χειραγώγηση και οι μεθοδεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνει στη θέση του δημάρχου ο κ. Γκόρος, παρά την εκλογική του ήττα, και να ακολουθήσει ο διορισμός δύο ακόμη δημάρχων από την κυβέρνηση», σημειώνει ο κ. Μπελέρης και αμέσως προσθέτει:

«Πίσω από αυτές τις αυθαιρεσίες βρίσκεται ένας ευρύτερος στόχος: η συνέχιση της καταπάτησης των περιουσιακών και μειονοτικών δικαιωμάτων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της απόστασης που χωρίζει την Αλβανία από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες».

«Κανένα τέχνασμα δεν μπορεί να ακυρώσει τη βούληση των πολιτών»

«Κανένα δικαστικό τέχνασμα και καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορούν να ακυρώσουν τη βούληση των πολιτών της Χειμάρρας. Οι πολίτες με εξέλεξαν δήμαρχό τους. Η ψήφος τους έχει αξία και η φωνή τους πρέπει να γίνεται σεβαστή. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την πολιτική και δικαστική δικαίωση», κατταλήγει, στη δήλωσή του, ο κ. Μπελέρης.

Επίσης, με την ανακοίνωση, ο κ. Μπελέρης ευχαριστεί θερμά τη δικηγόρο του στην Αλβανία, Klodiana Gyzari, καθώς και τον δικηγόρο Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος τον υπερασπίστηκε ενώπιον του ΕΔΔΑ, και «από τα βάθη της ψυχής μου όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή και πίστεψαν στο δίκαιο του αγώνα μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

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