Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Η κυβέρνηση απαντά, η αντιπολίτευση επιμένει– Το Σάββατο η ώρα των εξηγήσεων

Snapshot Η κυβέρνηση αρνείται ότι ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και χαρακτηρίζει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση ως απλή ενημέρωση, όχι αναγνώριση τουρκικών δικαιωμάτων.

Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, ζητά πλήρη ενημέρωση και απαντήσεις για το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης και τους διπλωματικούς χειρισμούς που προηγήθηκαν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί τη δημοσιοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης για να αξιολογηθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική με βάση το πραγματικό περιεχόμενο του εγγράφου.

Η Ελληνική Λύση ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, αμφισβητώντας τους χειρισμούς και εκφράζοντας έντονη δυσπιστία για τη συνεργασία με τη γαλλική πλευρά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με πιθανή παράδοση του κειμένου της γαλλικής διακοίνωσης, σηματοδοτώντας θεσμική συζήτηση για το θέμα. Snapshot powered by AI

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών εξελίσσεται η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, οι χειρισμοί που προηγήθηκαν της επανέναρξης των εργασιών και οι διαφορετικές ερμηνείες για το διπλωματικό παρασκήνιο έχουν ανοίξει έναν νέο κύκλο σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση περί υποχώρησης έναντι της Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε ζητήθηκε τουρκική άδεια για το έργο και ότι η ενημέρωση της γειτονικής χώρας από τη Γαλλία δεν συνιστά αναγνώριση δικαιωμάτων ή αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για το περιεχόμενο της διακοίνωσης και κυρίως για το γεγονός ότι η Τουρκία ενημερώθηκε από τη γαλλική πλευρά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη να ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναμένεται να τους δοθεί και το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης. Έτσι, η συζήτηση περνά πλέον και στο θεσμικό επίπεδο, με την κυβέρνηση να καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά τους χειρισμούς της και την αντιπολίτευση να περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η κυβερνητική γραμμή: Άλλο η ενημέρωση, άλλο η άδεια

Ο Παύλος Μαρινάκης έχει αναλάβει να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας ότι για την πραγματοποίηση των εργασιών ζητήθηκαν και εξασφαλίστηκαν άδειες μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η βασική διάκριση στην κυβερνητική επιχειρηματολογία αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αδειοδότηση και την ενημέρωση. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα δεν ήταν αίτημα άδειας, ούτε αίτημα συναίνεσης της Τουρκίας. Επρόκειτο, σύμφωνα με την κυβερνητική ερμηνεία, για ενημέρωση στο πλαίσιο των διπλωματικών χειρισμών που συνόδευσαν την επανέναρξη των εργασιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί αναγνώρισης τουρκικών δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εξέδωσε τη σχετική NAVTEX στις 6 Νοεμβρίου, μετά τη θετική γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο Μαρινάκης έχει επίσης υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει το έργο χωρίς υποχωρήσεις, αλλά με διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η θέση του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι η εξέλιξη του έργου στο πεδίο και οι άδειες που έχουν εκδοθεί από Αθήνα και Λευκωσία αποτελούν την ουσιαστική απάντηση στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης.

Τσίπρας: Ερωτήματα για τους χειρισμούς και την εθνική γραμμή

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να ανεβάσει τους τόνους, θέτοντας στο επίκεντρο τη διάσταση της εθνικής κυριαρχίας και της άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

Η βασική του ένσταση αφορά το γιατί χρειάστηκε η ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική πλευρά για ένα έργο που, όπως υποστηρίζει, αφορά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και δεν απαιτεί τη συναίνεση της Άγκυρας.

Στην επιχειρηματολογία του πρώην πρωθυπουργού, το ζήτημα δεν περιορίζεται στο εάν ζητήθηκε τυπικά άδεια από την Τουρκία. Αφορά και το εάν οι συγκεκριμένοι διπλωματικοί χειρισμοί δημιουργούν ένα προηγούμενο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την τουρκική πλευρά στο μέλλον.

Ο Τσίπρας ζητά πλήρη ενημέρωση και εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμφωνήθηκε και ποιοι γνώριζαν τους χειρισμούς που προηγήθηκαν. Η συζήτηση για το καλώδιο γίνεται έτσι και αφορμή για ευρύτερη κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα για τη γαλλική διακοίνωση

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για το περιεχόμενο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει κυρίως στο εάν η Αθήνα γνώριζε εκ των προτέρων τη γαλλική πρωτοβουλία, εάν είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της διακοίνωσης και γιατί κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση της Τουρκίας.

Ο αρμόδιος τομεάρχης Δημήτρης Μάντζος έχει θέσει σειρά ερωτημάτων για το εάν υπήρξε προηγούμενη συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης με τη Γαλλία, για ποιον λόγο δεν αρκούσε η ελληνική NAVTEX και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες των συγκεκριμένων χειρισμών για τις ελληνικές θέσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επίσης μεταφέρει την κριτική στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου απάντησε στις αιτιάσεις, με την αντιπαράθεση να αποτυπώνει τη διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για το κατά πόσο οι διπλωματικοί χειρισμοί δημιουργούν ή όχι ζήτημα για την ελληνική θέση.

ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθεί στη δημοσιότητα το έγγραφο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η υπόθεση εγείρει σοβαρά ζητήματα για την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα θέτει ευθέως το ερώτημα γιατί ενημερώθηκε η Τουρκία από τη γαλλική εταιρεία και το γαλλικό κράτος, γιατί κατέστη συνομιλήτρια στην υπόθεση και εάν η διαδικασία μπορεί να συνδεθεί με έμμεση αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων.

Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστεί γιατί δεν αρκούσε η έκδοση ελληνικής NAVTEX για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογηθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί με βάση το πραγματικό περιεχόμενο του εγγράφου και όχι μόνο τις δημόσιες διαβεβαιώσεις.

Ελληνική Λύση: Σκληρή κριτική από τον Βελόπουλο

Σε υψηλούς τόνους κινείται και η Ελληνική Λύση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει αμφισβητήσει την κυβερνητική επιχειρηματολογία, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις για τους χειρισμούς της Αθήνας και της γαλλικής πλευράς.

«Άλλο βυθομέτρηση και άλλο πόντιση και κάνετε τις πάπιες με τους Γάλλους. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα γίνετε λαγοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σκληρή γραμμή του κόμματός του απέναντι στην κυβέρνηση.

Το Σάββατο η ώρα των εξηγήσεων από τον Γεραπετρίτη

Το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που η αντιπαράθεση για τη ρηματική διακοίνωση έχει ενταθεί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των διπλωματικών χειρισμών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, στους πολιτικούς αρχηγούς θα δοθεί και το κείμενο της γαλλικής διακοίνωσης προς την Τουρκία. Η πληροφορία αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα επιτρέψει στα κόμματα να αξιολογήσουν το περιεχόμενο του εγγράφου και να διαμορφώσουν τη θέση τους με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η ενημέρωση θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των χειρισμών και στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης αντίληψης για τη σημασία του έργου. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση αναμένεται να ζητήσει απαντήσεις όχι μόνο για το περιεχόμενο της διακοίνωσης, αλλά και για το εάν υπήρξε προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την πορεία του ίδιου του έργου και το εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν χωρίς νέες εμπλοκές. Το δεύτερο αφορά το διπλωματικό παρασκήνιο και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαδικασία ενημέρωσης της Τουρκίας.