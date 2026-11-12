Η εγκάρδια συνάντηση Τασούλα – Βενιζέλου, το δημογραφικό και το παράδειγμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Συζήτησαν για τα τρέχοντα διεθνή και εσωτερικά θέματα. Πέμπτη...

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο για να συζητήσουν διεθνή και εσωτερικά θέματα, μεταξύ των οποίων η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επανέλαβε την ανάγκη προόδου στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Συζητήθηκε η κατάσταση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου δεν παρατηρείται δημογραφικό πρόβλημα αλλά αύξηση νέων κατοίκων και παιδιών.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έχει τιμηθεί ως επίτιμος Δημότης Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, περιοχή που γνωρίζει καλά ο Βενιζέλος λόγω καταγωγής.

Οι δύο πολιτικοί αναφέρθηκαν επίσης στην κοινή τους παρουσίαση του βιβλίου του Βενιζέλου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας» το 2019. Snapshot powered by AI

Σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τα εθνικά μας θέματα, κι ενώ το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» εισήλθε στα διεθνή ύδατα ανατολικά της Καρπάθου, όπου πραγματοποιεί έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχίζει τις επαφές του με ανθρώπους υψηλού κύρους (όπως θα έλεγε κάποιος στα αγγλικά statesmen).

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τασούλας είχε μια εγκάρδια συνάντηση με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αλλά και πρώην υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Συζήτησαν για τα τρέχοντα διεθνή και εσωτερικά θέματα. Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Κατά τις ίδιες πηγές, η συζήτηση περιλάμβανε και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI). Πέραν των συζητήσεων ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε τη γνωστή θέση του περί της αναγκαιότητας προόδου στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Κατά τις ίδιες πηγές, στη συνέχεια η συζήτηση έφτασε στη στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα τέλη Οκτωβρίου ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Ευόσμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι γνωρίζει καλά την δυτική Θεσσαλονίκη γιατί εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Συζήτησαν για τα τρέχοντα διεθνή και εσωτερικά θέματα. Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Οι κκ. Τασούλας και Βενιζέλος, κατά τις ίδιες πηγές, σχολίασαν ότι στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης δεν παρατηρείται δημογραφικό πρόβλημα, αλλά αντίθετα καταγράφονται μεγαλύτεροι αριθμοί νέων ανθρώπων και παιδιών.

Πέραν των άλλων, οι κ.κ. Τασούλας και Βενιζέλος θυμήθηκαν ότι ο κ. Τασούλας ήταν ο βασικός ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Βενιζέλου με τίτλο «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας» στα Ιωάννινα στις 13 Ιανουαρίου 2019.

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