Δούρου για συνάντηση με Γεραπετρίτη: Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση

Snapshot Η Ρένα Δούρου εξέφρασε επιφύλαξη για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μετά από συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τη δημοσιοποίηση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία και τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Η ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών έγινε με καθυστέρηση και θεωρήθηκε ανεπαρκής από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Τονίζεται η ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των πολιτών για την πόντιση του καλωδίου και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Snapshot powered by AI

Την έντονη επιφύλαξη του ΣΥΡΙΖΑ για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου εξέφρασε η Ρένα Δούρου, μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ζητώντας τη δημοσιοποίηση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία και τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν ήταν επαρκείς.

«Με καθυστέρηση προχώρησε ο κύριος Υπουργός στην ενημέρωση, όπως όρισε η κυβέρνηση, για την πόντιση του καλωδίου και για το κρίσιμο ζήτημα της ρηματικής διακοίνωσης. Δεν είμαστε σοφότεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρία ζητήματα θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Ρένα Δούρου διατύπωσε τρεις συγκεκριμένες θέσεις εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της σχετικά με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε «μία χώρα αναθεωρητική, που κρατάει ζεστό το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”».

Τέλος, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, σημειώνοντας ότι μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη δημοσιεύσει σχετικά αποσπάσματα.

«Όλοι μας και πρώτα και απ’ όλα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν», κατέληξε η Ρένα Δούρου, επιμένοντας στην ανάγκη πλήρους ενημέρωσης για τους χειρισμούς γύρω από την πόντιση του καλωδίου και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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