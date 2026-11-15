Πυρά Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευσης - «Δεν είναι πιο έντιμο να λες την αλήθεια;»

Snapshot Η κυβερνητική πολιτική περιλαμβάνει μείωση της ανεργίας κάτω από 6%, αύξηση μισθών και συντάξεων, και κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ.

Η εκπρόσωπος της ΝΔ επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για καταψήφιση νομοθετικών μέτρων και αμφισβήτηση προτάσεων περιορισμού πρόσβασης παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κυβέρνηση προωθεί την καταπολέμηση της διαφθοράς με πάνω από 1.500 αποκαλυφθείσες υποθέσεις και 5.500 εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσω ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη διεθνή της θέση με αναβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, ενώ η οικονομική πρόοδος πρέπει να γίνει εμφανής στην καθημερινότητα των πολιτών. Snapshot powered by AI

Τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας για το 2027, που δεν είναι άλλος από τη διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας, επανέφερε στο προσκήνιο η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, με τον δημοσιογράφο Γιώργο Φουρλή, παρουσίασε τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, αναφερόμενη στην οικονομία και την ακρίβεια, στις σχέσεις με την αντιπολίτευση, στα εθνικά ζητήματα, αλλά και στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται, μαζί με τις μεταρρυθμίσεις, ώστε η ανάπτυξη να συνοδευτεί από ουσιαστική βελτίωση των εισοδημάτων και της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών. Στους στόχους που περιέγραψε περιλαμβάνονται η υποχώρηση της ανεργίας κάτω από το 6%, η περαιτέρω ενίσχυση μισθών και συντάξεων, καθώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ.

«Θέλουμε το 2027, με το καλό στις εκλογές, να διεκδικήσουμε τρίτη αυτοδύναμη θητεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαμορφώσει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Όπως εξήγησε, το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει στόχους που αφορούν την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την προσέλκυση επενδύσεων, την απασχόληση και την αύξηση των εισοδημάτων.

Αναφερόμενη στην ακρίβεια, παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος για τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας πως η βελτίωση των οικονομικών δεικτών πρέπει να γίνεται αισθητή και στην καθημερινή ζωή. «Το ζητούμενο είναι οι επιτυχίες στα οικονομικά μεγέθη να μεταφράζονται στην τσέπη των συμπολιτών μας», είπε. Σύμφωνα με την ίδια, η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση των κρατικών εσόδων επιτρέπουν τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, προκειμένου να επιστρέφουν πόροι στην κοινωνία.

Αιχμές της Σδούκου κατά του ΠΑΣΟΚ για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε νομοθετικές και άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, με την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καταψήφιση συγκεκριμένων μέτρων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για τα παιδιά, μέσω του οποίου προβλέπεται να ενισχύονται οι αποταμιεύσεις που δημιουργούν οι γονείς με πρόσθετη κρατική συνεισφορά. Παράλληλα, σχολίασε αρνητικά τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση για περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας ερωτήματα για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Η κ. Σδούκου υπεραμύνθηκε, επίσης, του πακέτου παρεμβάσεων συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από τη Βουλή. Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνει είναι η εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, η οικονομική ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων την περίοδο των Χριστουγέννων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Στο ζήτημα της συνεργασίας με την αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξετάζει προτάσεις ανεξάρτητα από το πολιτικό κόμμα που τις καταθέτει. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην πρόταση για τις 120 δόσεις, τονίζοντας ότι κάθε ιδέα που μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίζει να αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά της.

Αντίθετα, άσκησε κριτική σε εξαγγελίες που, όπως υποστήριξε, δεν συνοδεύονται από επαρκή οικονομική τεκμηρίωση και ενδέχεται να καλλιεργούν προσδοκίες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. «Δεν είναι πιο έντιμο να λες την αλήθεια;», διερωτήθηκε, υπερασπιζόμενη την επιλογή της κυβέρνησης να παρουσιάζει τις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας αντί να προχωρά σε υποσχέσεις χωρίς αντίστοιχο αντίκρισμα.

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Δεν απεμπολούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, με την Αλεξάνδρα Σδούκου να αναφέρεται και στην ενημέρωση που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προς τους πολιτικούς αρχηγούς.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε θεσμικά αναγκαία την ενημέρωση των κομμάτων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι πρόκειται για διαδικασία που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Όπως τόνισε, σε θέματα που αφορούν τη διεθνή θέση της χώρας και τις εθνικές προτεραιότητες είναι σημαντικό να επιδιώκεται συνεννόηση και να αναζητούνται κοινές θέσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, επέκρινε τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης περί υποχώρησης της Ελλάδας ή παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκτιμώντας ότι τέτοιες αναφορές μπορεί να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ανησυχία στην κοινή γνώμη.

«Δεν είναι ωραίο να δημιουργούμε εθνική ανασφάλεια στους πολίτες που μας ακούνε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο χειρισμός των διπλωματικών ζητημάτων απαιτεί προσοχή, καθώς υπάρχουν ευαίσθητες παράμετροι που δεν προσφέρονται πάντοτε για δημόσια αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε στα ερωτήματα που του τέθηκαν. Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ακόμη ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το ερευνητικό πλοίο πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργασίες και τις έρευνες στον βυθό, οι οποίες προηγούνται της διαδικασίας πόντισης του καλωδίου.

Σδούκου για διαφθορά: «Ένα προς ένα αντιμετωπίζουμε τα κυκλώματα διαφθοράς»

Στις ενέργειες της κυβέρνησης για την αποκάλυψη και την εξάρθρωση κυκλωμάτων διαφθοράς αναφέρθηκε στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Αναγνώρισε ότι οι σχετικές υποθέσεις προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στην κοινωνία, καθώς συνδέονται με ζητήματα ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για τον εντοπισμό οργανωμένων παράνομων δραστηριοτήτων.

Απαντώντας στις επικρίσεις για καθυστερήσεις, παρέθεσε στοιχεία για υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως από το 2023 και μετά. Όπως ανέφερε, οι έρευνες έχουν αποκαλύψει παραβάσεις που σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, τις πολεοδομικές υπηρεσίες, τα κτηματολόγια και άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με όσα είπε, οι υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί ξεπερνούν τις 1.500, ενώ τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται ανέρχονται περίπου σε 5.500.

«Εμείς τα πολεμάμε αυτά, τα καταπολεμάμε και ένα ένα τα αντιμετωπίζουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν εξαντλείται στον εντοπισμό όσων παρανομούν. Κατά την ίδια, εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία σταθερών διαδικασιών και θεσμικών δικλίδων που θα περιορίζουν τις πιθανότητες επανεμφάνισης ανάλογων φαινομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε έμφαση στον ρόλο της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της ψηφιακής διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων. Όπως υποστήριξε, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και ο περιορισμός της ανθρώπινης παρέμβασης μπορούν να μειώσουν τα περιθώρια για παράτυπες συναλλαγές.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να υπάρχει διαρκής πολιτική βούληση, ώστε οι υποθέσεις να ερευνώνται σε βάθος, να παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη και όσοι αποδεικνύεται ότι ευθύνονται να υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η διεθνής θέση της Ελλάδας και το στοίχημα της οικονομίας

Την πρόοδο της Ελλάδας στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον υπερασπίστηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή και τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη «Wall Street Journal», καθώς και τα θετικά σχόλια που διατυπώθηκαν για την ελληνική οικονομία.

Όπως ανέφερε, η χώρα έχει καταφέρει να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διεθνή της παρουσία τα τελευταία χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί. Μεταξύ αυτών συμπεριέλαβε την πανδημία, τις πολεμικές συγκρούσεις και την ενεργειακή κρίση.

Ως ενδείξεις αυτής της βελτίωσης επικαλέστηκε τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αλλά και τη δυνατότητα της χώρας να εξασφαλίζει πλέον χρηματοδότηση με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με ορισμένα κράτη της G7.

Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, αναγνώρισε ότι η οικονομική πρόοδος αποκτά πραγματική αξία για τους πολίτες μόνο όταν αποτυπώνεται στην καθημερινότητά τους. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η κυβερνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, στη μείωση της ανεργίας και στην περαιτέρω αύξηση των αποδοχών.

«Θέλουμε η ευημερία να φτάσει στη ζωή μας και στην τσέπη όλων ακόμη εντονότερα», ανέφερε, περιγράφοντας την επιδίωξη της κυβέρνησης να γίνει περισσότερο αισθητή η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι το κόμμα προετοιμάζεται για τις εκλογές του 2027 με στόχο να διεκδικήσει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Όπως υποστήριξε, η ΝΔ διαθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα και σαφή κατεύθυνση για την πορεία της χώρας έως το 2030, επιδιώκοντας να συνεχίσει την εφαρμογή της πολιτικής της με έμφαση στην ανάπτυξη, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τις μεταρρυθμίσεις.

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