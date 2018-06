«Σφαγή» ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ μετά τις Πρέσπες και τη Συμφωνία με τα Σκόπια

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, «πηγές στο Βερολίνο διαβεβαιώνουν ότι ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί επανειλημμένως ότι ως πρωθυπουργός δεν θα ακύρωνε μια συμφωνία για το ονοματολογικό».

Δικαιολογώντας τη στάση του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρεται να είπε ότι «πρέπει να επιδείξει αντιπαλότητα, προκειμένου να μην χάσει τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του, αλλά και για να αποτρέψει τη δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ».

Όπως σχολιάζει ο αρθρογράφος της Frankfurter Allgemeine, «σε περίπτωση που τα είπε όντως αυτά ο Μητσοτάκης, η ιδιαίτερα επιθετική του στάση έναντι της συμφωνίας προκαλεί έκπληξη».

Μετά το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, το Μέγαρο Μαξίμου έκανε το σχετικό follow up και εξέδωσε non paper χαρατκηρίζοντας το Μητσοτάκη πατριδοκάπηλο και τσάμπα μάγκα:

«Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει με παρρησία:

1) Ισχύει ότι έχει δεσμευθεί επανειλημμένως πως "δεν θα ακυρώσει μια συμφωνία στο ονοματολογικό";

2) Ισχύει ότι ομολόγησε εκτός συνόρων πως κρατά αυτή τη στάση στη συμφωνία με την πΓΔΜ "προκειμένου να μην χάσει την δεξιά πτέρυγα του κόμματός του, αλλά και για να αποτρέψει τη δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ";

Εάν δεν διαψεύσει άμεσα τις αποκαλύψεις της FAZ, επιβεβαιώνει πως είναι όχι μόνο πατριδοκάπηλος, αλλά και τσάμπα μάγκας».

ΝΔ: Ψευδές το δημοσίευμα της FAZ

Στη ΝΔ έγιναν έξαλλοι από το δημοσίευμα το οποίο έσπευσαν να διαψεύσουν με σχετική ανακοίνωση:

«Δεν μας εκπλήσσει το θράσος του κ. Τσίπρα να ζητάει και τα ρέστα από τη Νέα Δημοκρατία για την εθνικά επιζήμια συμφωνία που υπέγραψε. Ούτε το γεγονός ότι χαμογελούσε, ακούγοντας τον κ. Ζάεφ να μιλά μπροστά του για Μακεδόνες, εννοώντας τους συμπατριώτες του» απαντά η ΝΔ.

«Μακεδονική εθνότητα και γλώσσα καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε αποδεχθεί και οι 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τη συμφωνία των Πρεσπών που ήδη παράγει τετελεσμένα» προσθέτει.

Και συνεχίζει: «Σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα της FAZ, είναι απολύτως ψευδές από την πρώτη ως την τελευταία του λέξη. Εν αντιθέσει με τον Αλ. Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά την ίδια ακριβώς γλώσσα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Όπως ακριβώς η ΝΔ έθεσε προ των ευθυνών της την κυβέρνηση με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε, το ίδιο ακριβώς θα πράξει καταψηφίζοντας τη συμφωνία, όταν οι κ. Τσίπρας και Καμμένος τη φέρουν προς επικύρωση στη Βουλή».

Η κόντρα φούντωσε όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος απαρέθεσε την ανάρτησή του και το tweet του δημοσιογράφου της FAZ, Michael Martens: «Challenged by Syriza, ND says report in FAZ according to which #Mitsotakis assured he΄d not take back a FYROM-deal as a PM was "totally wrong". I assert: 2 sources in Berlin told me Mitsotakis said just that: He΄s ok with a deal but must stir some noise to keep ND together».

Ο δημοσιογράφος επιμένει ότι ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει πως είναι εντάξει με τη συμφωνία και πώς ότι κάνει το κάνει για να κρατήσει ενωμένη τη ΝΔ.

Με αφορμή την ανάρτηση του Martens, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος τόνισε:

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Κάνει φασαρία για τη συμφωνία με την πΓΔΜ για να μη διασπαστεί το κόμμα του, λέει ο ρεπόρτερ της FAZ» σημειώνει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Τζανακόπουλος και προσέθεσε: «Η υποκρισία και το εμπόριο πατριωτισμού σε όλο τους το μεγαλείο».