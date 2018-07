«Zoran do you know Prespes?»: Το βίντεο του Τσίπρα για τη συμφωνία στο Σκοπιανό (vid)

«H Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την μετονομασία της πΓΔΜ σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας erga omnes, αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης που διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια», σημειώνει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Twitter.

«Ταυτόχρονα», προσθέτει ο κ. Τσίπρας, «με τη Συμφωνία κατοχυρώνουμε πάγιες ελληνικές διεκδικήσεις που αφορούν όχι μόνο το εθνικό μας παρελθόν, αλλά και το παρόν και το μέλλον. Μιας ισχυρής Ελλάδας, φάρου πολιτισμού, ιστορίας & αξιών, μιας Ελλάδας πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη».

«Ανοίγουμε παράθυρο αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας, ευημερίας και συνανάπτυξης μεταξύ των λαών μας. Με τη Συμφωνία αυτή η πατρίδα μας εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και ως πραγματικός πυλώνας σταθερότητας σε μια βαθιά πληγωμένη περιοχή», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας στο Twitter.

Εντύπωση προκαλεί το βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει ο πρωθυπουργός και στο οποίο ο ίδιος έχει βιντεοσκοπήσει την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Σκοπιανό ομόλογό του, Ζόραν Ζάεφ, και στην οποία τον ρωτά: «Ζόραν ξέρεις πού είναι η περιοχή των Πρεσπών;» (Zoran do you know Prespes?).

Δείτε τα tweets του πρωθυπουργού και το σχετικό βίντεο:

